烏克麗麗達人馮羿分享愛琴 靠努力不靠天分獲肯定
2022/3/26 15:43（3/26 15:51 更新）
為推廣台灣音樂產業，資深音樂人陳子鴻舉辦「因為愛琴」系列活動，26日晚間將邀請烏克麗麗神童馮羿（圖）演出，並分享學習烏克麗麗心路歷程。（因為愛琴提供）中央社記者王心妤傳真 111年3月26日
（中央社記者王心妤台北26日電）資深音樂人陳子鴻為推廣台灣音樂產業，舉辦「因為愛琴」活動，上週邀請音樂人王治平分享，他也因為愛琴被陳子鴻封為「琴獸之王」，今晚活動則邀請烏克麗麗達人馮羿演出。
「因為愛琴」活動首週邀請王治平分享自己的音樂路，他透露國中畢業就學吉他，也參加不同樂團彈貝斯賺零用錢。擔任論壇主持人的陳子鴻笑虧王治平是「琴獸之王」，因為他的家裡每面牆都掛滿吉他。
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今天晚上則由曾參加美國節目「艾倫秀」及「亞洲達人秀」的烏克麗麗達人馮羿演出，他將分享收藏的烏克麗麗與吉他。馮羿分享，自己曾被老師嫌棄「手指很笨」，靠著苦練才獲得肯定，「不是完全靠天分，而是每天彈琴至少半小時，甚至3至4個小時都有。」
「百年百琴」線上特展與論壇已從19日開始，每週六上線新集數，共有5集線上播出，購票請洽KKTIX。（編輯：張雅淨）1110326
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