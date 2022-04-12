HUSH揭張惠妹「身後」創作故事 歌詞暗藏秘密

金曲最佳作詞人獎得主HUSH（中）在「1500金曲大師講座」開講，他透露自己不是愛唸書的人，寫詞靈感大都來自想像畫面。（1500聲量音創學院提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月12日

（中央社記者葉冠吟台北12日電）音樂人陳子鴻領軍的「1500聲量音創學院」近期舉辦金曲大師講座，邀來金曲最佳作曲人HUSH和金曲歌后艾怡良開講。HUSH透露，創作張惠妹歌曲「身後」，與林俊傑的「記得」有關。

1500聲量音創學院今天發布新聞稿分享，HUSH曾寫下多首經典歌曲歌詞，包含電視劇「我們與惡的距離」主題曲「別讓我走遠」和張惠妹的「身後」，他透露自己不是愛唸書的人，寫詞靈感大都來自想像畫面。

HUSH回想收到「身後」寫歌邀請時，知道對方想講強大的愛，「我就想到底什麼樣的愛才足夠強大？於是想到情人、家人、親人，不管你是什麼樣的關係組合，沒有一種愛比生離死別，讓對方先走而留下自己面對寂寞更強大，最後選擇用這樣的角度去詮釋我心目中最強大的愛。」這首歌很快就完成，交歌時完全沒被要求刪改，讓他相當意外。

HUSH也透露「身後」隱藏一個小秘密，因為作曲者是林俊傑，他在填詞時一直在想林俊傑另一首歌「記得」中的歌詞「誰還記得是誰先說，永遠的愛我」。HUSH說，腦海中畫面是曾經的情侶，在人生臨別時叮嚀「記得你愛過，你要記得你愛過」，也許像是種呼應，潛意識裡想讓這一切在歌裡歌外有點串聯，「如果說張惠妹是一部電影，『記得』是一部曲，那『身後』就像是二部曲。」

金曲歌后艾怡良（右）與創作歌手蔡旻佑（左）共同出席「1500金曲大師講座」，與粉絲分享音樂創作之路。（1500聲量音創學院提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月12日

另一場講座，則由金曲歌后艾怡良攜手高中摯友、歌手蔡旻佑及經紀人左光平，3人都是師大附中學生，艾怡良更自曝高中時曾暗戀蔡旻佑，對方是校園風雲人物，會彈琴人又帥，她為了接近蔡旻佑還常假裝歌唱不好，求對方陪練歌。

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艾怡良提到，自己曾以美國歌手瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）為楷模，幻想過自己能飆海豚音，自嘲後來大失敗而放棄。她分享，在創作還沒被肯定前，一度以為自己是唱跳歌手，並大方跟學員分享創作路的第一步：「說穿了，當你的創作被看見時，你會覺得無比振奮，尤其是賣出第一首歌，被金曲獎或欣賞的歌手肯定時，那都是很大的強心針。」

艾怡良透露，她拿下金曲最佳作曲人獎的Forever Young，原本是為一名神秘女歌手寫的，沒被採用後，曾再拿給其他歌手也不受青睞，最後拿回來自己唱，竟成為大眾最喜愛她的一首歌，藉此勉勵學員不要放棄創作，完成作品後總有它該發光的時機。（編輯：張雅淨）1110412