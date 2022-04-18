楊小黎為戲清水溝沼氣熏滿臉 感嘆里長不好當

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演員楊小黎（左）在新戲「船到橋頭不會直」與飾演爸爸的謝其文（右）著裝完畢準備清水溝。（客家電視台提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月18日

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（中央社記者葉冠吟台北18日電）演員楊小黎在新戲「船到橋頭不會直」中，為還債異想天開計畫選里長A錢，沒想到錢還沒入袋，得先為里民服務清水溝，水溝裡沼氣沖天，她被熏到眼睛睜不開，直呼完全不用演。

客家電視台今天發布新聞稿分享，楊小黎回憶拍攝這段劇情時，原以為只是站在路邊清水溝就好，一到現場才發現水溝蓋已被打開來，她笑說當下彷彿女漢子上身，二話不說立刻爬進水溝，瞬間只剩半顆頭露在外面。

由於水溝就在大馬路邊，楊小黎還要忍受汽機車帶來的灰塵及廢氣臭味，路人經過時，還以為真的有人在清水溝。楊小黎笑說，之前在外景節目曾體驗過清水溝，但這次情況比較特別，水溝極深、裡面還有混濁流水，工作人員得在底部設置木箱讓她踩著，頭才能超出水溝蓋演戲。此外，為了反覆撈出水溝裡大量的垃圾，手還因此拉傷，讓她直呼里長實在不好當。

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楊小黎也分享主持外景節目近2年以來，發現許多台灣最美的人事物，拜訪了不少認真的里長，並聆聽他們的心路歷程。這次有機會在「船到橋頭不會直」劇中，把里長們的酸甜苦辣透過劇情呈現，讓她感到很開心。

楊小黎在劇中飾演運氣極差的魯蛇，她也希望透過作品告訴大家，就算船到橋頭不會直，還是要秉持善良的心去面對，坦言自己曾打算要離開演藝圈，但憑著樂觀與不放棄的精神，接下台劇「台北歌手」後獲得金鐘獎戲劇節目女配角獎肯定，也證明自己的努力都是值得的。（編輯：張雅淨）1110418