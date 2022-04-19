美保守派主持人重振雄風新節目 遭譏像同志廣告

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）福斯新聞頻道（Fox News）明星主持人卡爾森（Tucker Carlson）的新節目，討論如何恢復他所謂正遭受威脅的男性雄風，卻成為推特（Twitter）用戶的笑柄。

在新節目「男性的終結」（The End of Men）預告片中，卡爾森擔心「美國男性睪固酮濃度整體低落現象」，並稱這是一個「沒有人報導的巨大事件」。

這則簡短預告片使用「2001太空漫遊」（2001: A Space Odyssey）的宏偉主題曲作為背景音樂，畫面中有打赤膊的年輕白人男子在摔角、擠牛奶、準備烤肉、做伏地挺身，還喝下看似生蛋的飲料。

還有人在劈木柴，或是搬運曳引機輪胎，當然也是裸著上身。

影片中間出現一名男子，他全身光裸、雙臂高舉，高高站在一塊岩石上迎著夕陽，身前有一台小機器正對著他的胯下，發出橘色光芒。

旁白則說著「堅強的男性，有智慧的男性，夠強壯足以存活的男性」。

這則短片在社群網路引發網友大肆嘲諷，許多人稱這些片段很有「同志」風格，卻正好與福斯新聞頻道提倡的傳統家庭價值觀形成鮮明對比。

一名民主黨維權人士說，「把旁白換掉，就可以直接拿來當（同志交友網站）Grindr的廣告」。

在另一段預告片中，卡爾森和來自俄亥俄州的一名運動教練對談，這名教練是「紅光療法」推廣者，還表示可以拿來做「睪丸助曬」。

卡爾森沒有明確捍衛這項尚未獲得醫學專業人士支持的療法，但表示必須為持續低落的睪固酮「尋求解方」。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110419