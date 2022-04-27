選秀節目「原子少年」43人確診 已暫停錄影

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北27日電）台灣男團選秀節目「原子少年Atom Boyz」繼上週3名選手確診後，今天又傳出總確診人數達到2位數，「原子少年」製作團隊證實累計43人染疫，節目目前已暫停錄影。

「原子少年」選手原訂24日有品牌一日店長活動，卻在23日臨時喊卡，由於有3名選手確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），為確保粉絲和工作人員安全必須取消活動；不過今天卻被爆出其實不只3人確診，總確診人數已達到2位數。

「原子少年」製作單位今天表示，有32名選手PCR陽性確診，都為輕症和無症狀，工作人員則有10人染疫，再加上藝人木木（林葦妮），總累積確診數為43人。

「原子少年」製作人詹仁雄告訴中央社記者，錄影現場都有防疫措施，選手進棚前都得先快篩，但因疫情爆發擋也擋不住，選手錄影前又會聚在一起練舞，可能因此確診。詹仁雄指出，得知有人確診後，已馬上請所有相關接觸者去做PCR檢測。

詹仁雄強調，絕對沒有隱瞞消息，上週六（23日）確實只有3人確診，但PCR檢測結果沒那麼快出爐，其他選手PCR結果都是陸續出來，確診人數才慢慢增加。

詹仁雄表示，等到選手隔離結束，確定健康無虞，節目還是會繼續錄影，「我們是在工作，又不是在玩，又不是確診過的人不能再工作」，自己目前身體健康無虞。

「原子少年」製作單位野火娛樂也指出，團隊一收到選手不舒服消息時，就立即停止活動，後來陸續有人反映身體不適、快篩結果呈現陽性，只要有陽性就會去排隊PCR採檢。

至於節目導師群陳嘉樺（Ella）、周湯豪、謝坤達、田一德健康狀況，製作單位表示，4人第一時間都有做快篩，結果都為陰性、沒有確診，會持續關注自身狀況，製作單位也相當關心選手身心狀況。

製作單位強調，目前所有節目外景錄影、相關活動都已取消，下次進棚錄製時間規劃在5月中旬，會持續觀察選手和工作人員狀況，節目播出暫不受影響。（編輯：張雅淨）1110427