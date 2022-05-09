防疫女神賈永婕再出動 揪小S捐1.6萬片N95口罩

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北9日）COVID-19疫情升溫，「防疫女神」賈永婕再次出動。她在臉書透露醫護人員近期口罩使用量大增且急需N95口罩，她和好姐妹小S馬上捐出1.6萬片N95給2間醫院。

賈永婕去年因熱心防疫被封為國民防疫女神，今天她在臉書分享，近期COVID-19疫情嚴峻，醫護人員口罩用量大增。她說一早就收到醫護人員急需N95口罩以供防疫的消息，特別是台北醫學大學附設醫院將支援明天啟用的木柵機廠大型篩檢中心。

賈永婕說她得知消息後，馬上聯繫生產N95的廠商，搶下要出貨到澳洲的急單給台灣醫護人員。自己和公益鐵咖好友小S（徐熙媛）1人10箱，共採購1.6萬片的N95口罩。下午簽完約就立馬搬10箱去北醫，另外10箱送去萬芳醫院，後續還有朋友加入她們的公益行列。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

賈永婕套用藝人前輩于美人的臉書文章分享，引用希臘哲學家蘇格拉底的文字：「許多賽跑的失敗，都是失敗在最後的幾步。跑『應跑的路』已經不容易，『跑到盡頭』當然更困難。」

賈永婕強調，儘管疫情變得嚴峻，「我們不要棄守，不要被黎明前的黑暗打倒！我們一定要互相守護，迎接黎明。」賈永婕並在主題標籤上加註醫護加油、台灣加油。許多網友都相當感動，感謝正能量女神，也為辛苦的醫護加油打氣。（編輯：屈享平）1110509