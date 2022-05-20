劉冠廷首演愛情劇喊赤裸 「火神」後再合體陳庭妮

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（中央社記者葉冠吟台北20日電）「羚羊CP」劉冠廷、陳庭妮繼職人劇「火神的眼淚」後，在新戲「愛情發生在三天後」再合體，上演雨中騎車、親暱剪髮等日劇純愛情節，首次主演愛情劇的劉冠廷坦言覺得赤裸。

影集「愛情發生在三天後」由時創影業、八大電視、東森電視共同出品，金鐘獎導演馮凱執導、金鐘獎編劇徐譽庭擔任編劇顧問，「我的自由年代」許芸齊為編劇，將於6月上檔，劇組今天發布新聞稿分享。

劉冠廷在劇中和陳庭妮是大學時期無話不談的好友，他對陳庭妮一見鍾情，但當陳庭妮嘗試在演唱會中確認兩人關係，直球問劉冠廷：「你愛我嗎？」劉冠廷卻回：「可以讓我思考3天嗎？」兩人因此展開陰錯陽差的分別。

多年後，劉冠廷和謝沛恩結婚，陳庭妮則有一個交往多年、由林哲熹飾演的男友。兩人在畢業8年後的同學會上重逢，彼此身邊卻都有了另一個人，多年後的再度重逢，是否能真實面對內心的感情，就像最新釋出的海報標語：「愛是穿越，眾說紛紜的勇氣！」

昨天順利產下女兒的孟耿如，也在劇中軋一角，飾演陳庭妮的閨蜜室友。

過去多演出類型片和職人劇的劉冠廷，首次挑戰愛情劇主演，就獻給了這部戲，劉冠廷笑言：「以為演感情戲比較輕鬆，結果超累的！」

他認為過去類型片都有特殊的任務和目標，在演出愛情劇時反而覺得很赤裸，「以前覺得有人跟你打拳，但這次沒有了」，只好更加著墨劇本帶來的靈感來源，也幸好是和熟悉的陳庭妮搭檔。

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兩人都自認是優柔寡斷的人，能理解劇中角色主動追求愛情，卻慘被打槍的心情。陳庭妮坦言現實中自己對愛情更龜毛，「有時候滿羨慕身邊一見鍾情或認識幾天、幾週就能決定在一起或閃婚的人，對我來說，會覺得哇，好勇敢喔！」

不過劉冠庭和陳庭妮也提醒觀眾，在追劇時不要太快下定論，劉冠廷表示：「這是一個很特別的故事，因為愛情裡面很難說對和錯！」陳庭妮認為：「愛情故事長久以來這麼迷人，是因為愛情沒有道理、沒有邏輯。」（編輯：管中維）1110520