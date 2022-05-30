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COVID-19疫情整理包1/265

楊小黎難忍確診後遺症 軋戲中斷衝急診

2022/5/30 12:27
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（中央社記者葉冠吟台北30日電）演員楊小黎5月中確診COVID-19，經過10天隔離、快篩陽轉陰康復後，隨即進劇組拍戲卻一直反覆發燒，昨晚更突然胸悶、嘔吐、胸痛、吸不到空氣，緊急被送去掛急診。

楊小黎16日宣布確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），先前就在臉書表示自己的確診症狀算嚴重，會反覆發燒、咳到吐光光、胸悶、頭痛、蕁痲疹、全身酸痛、喉嚨乾、睡不好等；即使隔離結束，快篩陽轉陰後的第2天，依舊會低燒、頭痛、冒汗。

楊小黎今天一早在臉書坦言，嚴重確診出關後至今一直反覆發燒、胸悶，並沒有恢復得很好，「可是馬上要履行很多工作的拍攝，都是在發燒跟吞退燒藥之間撐完，昨天一早拍攝就不太舒服，中間反覆發燒了幾次，中午也無法參與媒體的活動，真的很抱歉，撐到了晚上突然間嚴重胸悶嘔吐吸不到氣胸痛，在拍攝現場癱軟被緊急送往急診」。

不過昨天趕去醫院後，因為急診室現場人多又有控管，楊小黎最後選擇直接回家，「今天狀況還是不太好，家人會送我到醫院去做檢查，耽誤了工作真的很抱歉，也嚇到現場所有的人，不好意思給你們添麻煩了」。

楊小黎說，接下來的工作會依檢查出來的狀況安排，「一向都非常會撐的我，這次真的撐不下去真的很抱歉，但我會盡力的康復，履行身體狀況可以負荷的既定行程」。

星友方馨貼文下方留言，要她好好休息，「知道妳不想耽誤工作！但身體還是需要修復期的！」歌手邵大倫也直呼：「女超人也要把健康擺第一！」（編輯：管中維）1110530

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