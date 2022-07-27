雙親都患思覺失調 熱血教師投身偏鄉教育全紀錄

（中央社記者王心妤台北27日電）導演楊力州監製「怪咖系列」紀錄片，其中導演李若辳執導「我永遠永遠永遠愛你」跟著父母都是思覺失調患者的偏鄉老師文國士，一年奔馳6萬公里，還有教導孩子時的真誠流露。

「我永遠永遠永遠愛你」（Forever and ever）跟著被稱為「國國老師」的文國士，雙親都是思覺失調症患者，讓他成長過程飽受欺凌，甚至被稱為「瘋子的小孩」。文國士成年後成為教育組織 「為台灣而教」（Teach For Taiwan，TFT）第二屆教師，致力於協助偏鄉和安置機構的孩子們成長。

李若辳認為，身為思覺失調症患者的孩子已經有許多訪問和書籍描述過，這次只當作引子，呈現他和孩子互動時反差的那一面。

李若辳表示，「看起來屌兒啷噹的國國，在面對孩子的時候，會讓你真真正正感受到他的真誠，因為他的過去，讓他真的了解那些孩子的苦」。片中也呈現國國面對「文國士」這個「標籤」的內心掙扎，「他看似玩世不恭的外表下，其實也只是一個普通的人，也正面對著接踵而來的壓力與質疑」。

李若辳回憶，此片拍了半年，跟著國國幾乎繞了台灣一圈。文國士曾說，有家車廠曾想贊助他們的單位一輛交通車並負擔里程保養，結果第一年，文國士就開了6萬公里，嚇到對方委婉表示里程需要單位自己負責。李若辳解釋，家裡開了15年的老車共開了20萬公里，文國士一年就開了6萬公里，代表一年有大半時間都在車上度過。

李若辳表示，或許對文國士來說，家不是一個溫暖的代名詞，他才會放任自己流浪，哪裡有孩子需要就往哪裡去，「或許他生命中最大的嚮往，就是建立一個自己真正能夠安心自在的家吧」。李若辳希望，觀眾看完此片後，能慢慢注意到身邊那些不一樣但也努力生活的人們。

「我永遠永遠永遠愛你」，將於8月5日上映。（編輯：陳仁華）1110727