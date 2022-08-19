親友視角的鳳飛飛 黃子佼揭主持巧合笑喊鳳姐調皮

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（中央社記者王心妤台北19日電）「帽子歌后」鳳飛飛家人邀請藝人好友分享回憶成為新書「掌聲想起 鳳飛飛」。活動主持人黃子佼今天說昨晚突然翻到多年前幫鳳飛飛主持記者會的同件褲子，讓他笑稱鳳姐很調皮。

鳳飛飛在桃園大溪出生，不只擁有「掌聲響起」、「我是一片雲」等經典歌，也主演侯孝賢執導的「風兒踢踏踩」、「就是溜溜的她」。2012年，鳳飛飛因肺腺癌病逝，同年獲頒褒揚令，及金曲獎和金鐘獎特別貢獻獎。

鳳飛飛家人與出版社邀請陳復明、金瑞瑤、黃韻玲、趙樹海、李靜美、俞凱爾、白汝珊、王祖壽、何啟弘、鳳二嫂等台前幕後友人回憶鳳飛飛成為新書，也讓歌迷看見不同的鳳飛飛身影。

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今天記者會，鳳飛飛姪子林克峰出席，他分享因從小算命被認為命中缺水，鳳飛飛特別為他取了「海洋」的小名。林克峰說，小時候曾被鳳飛飛照顧，有次鳳飛飛抱著他洗澡時不慎腳滑，但鳳飛飛只想著保護他，還因此受傷。對於林克峰被稱是「鳳飛飛最愛的男人」，主持人黃子佼笑回：「你很幸福，有她幫忙你洗過澡。」

黃子佼會後分享，昨晚準備今天主持的衣服時，無意間翻到幫鳳飛飛主持最後一場記者會的褲子，「我就覺得鳳姐很調皮，又感覺有一點驚喜。」他說，這件褲子平時收在櫃子深處，中間又經歷搬家，能夠再次穿上，「真的非常巧。」（編輯：張芷瑄）1110819