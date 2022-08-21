夜車導演謝文明 摘首屆廣島動畫季金鯉星獎
2022/8/21 21:10（8/21 22:07 更新）
首屆廣島動畫季以2020年至2021年為範圍，頒發「金鯉星獎」給活躍於動畫影壇的國際影人，台灣動畫導演謝文明憑藉近年於國際的亮眼表現摘下獎項。（謝文明提供）中央社記者王寶兒傳真 111年8月21日
（中央社記者王寶兒台北21日電）動畫導演謝文明近年以短片「夜車」斬獲各大國際獎項，首屆廣島動畫季以2020年至2021年為範圍，頒發「金鯉星獎」給活躍於動畫影壇的國際影人，謝文明今天也摘下此獎。
廣島動畫季（Hiroshima Animation Season）由廣島市推動，今年首度舉行，藝術總監包含山村浩二（Koji Yamamura）及宮崎靜香（Shizuka Miyazaki）。
廣島常以鯉魚為代表形象，山村浩二以此出發設計金鯉星獎（Golden Carpstar）意象。廣島動畫季評審團隊以北美、大洋洲各地為範圍，除評估動畫影人在2020年至2021年的表現，也綜合過去作品，評選出6名金鯉星獎得獎人或組織，謝文明就是其一。
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除獲獎外，謝文明今天分享，此次於廣島動畫季中有幸舉辦個人作品回顧影展，也擔任廣島動畫季評審之一。
謝文明曾以短片「肉蛾天」闖進釜山影展、廣島國際動畫影展；近年作品「夜車」獲克萊蒙費宏短片影展評審團特別獎外，也拿下世界四大動畫影展的薩格勒布影展（Animafest Zagreb）首獎，獲得角逐2022年奧斯卡最佳動畫短片資格，今年1月更獲日舞影展最佳動畫短片獎。（編輯：陳仁華）1110821
影片來源：TGHFF
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