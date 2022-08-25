新航海王電影全台票房破8000萬 本週末有望破億

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（中央社記者王心妤台北25日電）人氣漫畫「航海王」連載今年邁入25年，最新電影「航海王劇場版：紅髮歌姬」台灣上映後，截至昨天累積票房超過8000萬元，台灣片商表示，本週末有望破億。

「航海王劇場版：紅髮歌姬」19日在台灣上映，累積票房本週末有望破億，日本票房也持續飆漲，本週有望達百億里程碑，可能擠下「新福音戰士劇場版：終」拿下日本動漫史上票房第10名，將成為日本影史第二快破百億日圓的電影。

電影原聲專輯也另外收錄「航海王」世界的神曲「賓克斯之歌」，這首歌由漫畫作者原作尾田榮一郎作詞，WE ARE！則是由田中公平作曲，此次則由為美音獻聲的歌手Ado演唱。

因為「航海王劇場版：紅髮歌姬」每首歌的詞曲跟劇情都有關聯，不只要唱功好，還要唱出不同情緒。導演谷口悟郎表示，提名該由誰為「美音」獻聲時，製作組一致認同該由Ado演唱，「她挑戰了難度超乎想像的歌曲，沒有她的專業能力就無法有這樣的成果。」

原作者尾田榮一郎非常講究音樂，因此這次都是親自欽點創作者。谷口悟郎表示，特別希望大家到電影院觀影，才能真正享受這次戰鬥跟音樂的饗宴。

「航海王劇場版：紅髮歌姬」全台上映中。（編輯：屈享平）1110825