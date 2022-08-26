小甜甜布蘭妮睽違6年發單曲 聯手艾爾頓強合唱[影]
2022/8/26 21:43（8/26 22:16 更新）
影片來源：Elton John
（中央社洛杉磯26日綜合外電報導）美國流行樂歌手「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）睽違6年今天發行第一首單曲，攜手英國傳奇創作歌手艾爾頓強（Elton John）合唱Hold Me Closer。
法新社報導，布蘭妮勝訴並終止父親對她多年的監管權不到1年後，與艾爾頓強發行這首舞曲，大量使用強叔1970年代作品Tiny Dancer和1992年歌曲The One中的歌詞。
布蘭妮在推特寫道：「好的…我6年來的第一首歌！！！！我和我們這個時代最經典的人之一合唱，真是太酷了。」
這首單曲封面是兩位流行樂傳奇人物的童年照片。布蘭妮和艾爾頓強在音樂圈資歷加起來共有90年。
艾爾頓強去年在澳洲電音組合PNAU的協助下，將兩首經典歌曲Rocketman和Sacrifice混音製作成Cold Heart，與英國歌手杜娃黎波（Dua Lipa）合作演唱，這首單曲還登上英國排行榜第一名。（譯者：陳昱婷/核稿：）1110826
美國流行樂歌手「小甜甜」布蘭妮（左）睽違6年發行第一首單曲，攜手英國傳奇創作歌手艾爾頓強（右）合唱Hold Me Closer。（美聯社）
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