挺過病危難關 88歲林沖9月新加坡開唱

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中華民國關懷演藝人員基金會今年中秋節考量COVID-19疫情並顧及資深藝人健康，不辦餐敘改致贈禮券，88歲鑽石歌王林沖（右）和78歲亞洲影帝江彬（左）30日親自現身領取。（中視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年8月30日

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（中央社記者葉冠吟台北30日電）88歲「鑽石歌王」林沖今天現身「中華民國關懷演藝人員基金會」中秋禮券發送活動，去年一度病危的他，今天看起來神采奕奕，並說9月將飛新加坡參與大型演唱會，讓他相當期待。

「中華民國關懷演藝人員基金會」每年三節都會舉辦餐敘、資深藝人慰問金與扶助金，今年中秋節由中視輪值承辦，但考量COVID-19疫情（2019冠狀病毒疾病），並顧及資深藝人健康，不舉辦餐敘而改以致贈禮券，並於今、明2天上午10時至下午4時在中視一樓大廳發放。

林沖說，近年因疫情讓工作常受影響，5月時美國洛杉磯世界華僑總會的副會長特別來台邀請他，安排9月要到美國演出，為國慶提前慶祝，卻在7月底通知因疫情取消行程；但近期有新加坡教會團體邀約，安排他9月20日飛往新加坡參加大型演唱會，這讓林沖非常期待。

去年3月，林沖因為腿部動脈阻塞大出血，一度病危，他哽咽回憶：「那時醫生已請我乾兒子進來看我，就是要看最後一面，當下乾兒子鼓勵我，要我懇求上帝。」

林沖表示，後來醫生找到出血原因，並奇蹟救回一命，如今已事隔1年多，原本還得靠枴杖，現在可自己行走，「恢復的不錯，而且為了演出，我一直在鍛鍊。」

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林沖現在每天在家，會把以前唱過的音樂帶拿出來聽，修修歌詞，也會種花、安排自己的生活，「生活經濟都還OK，只要疫情快過，希望有生之年，因為我非常喜愛舞台，能夠到最後一天，都還能上舞台。」樂觀的林沖也透露自己會一直找目標，讓生活充滿意志力。

同樣也親自到場領取禮券的還有亞洲影帝江彬，今年已78歲，雖然心臟有裝支架，但身體都算硬朗，退休生活就是遊山玩水，幾個朋友還組了「花甲少年快樂行」群組，感情甚好，會相互關心。發放首日不少藝人都親自到場，中視表示，兩天活動預計約有400位藝人參加。（編輯：張芷瑄）1110830