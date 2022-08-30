雄影公布國際短片競賽入圍 拍台北徵件創新高

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短片「講話沒有在聽」由演員金士傑（左起）、楊貴媚等人主演，導演李念修以父親過世為靈感，用黑色幽默描述家庭關係。（高雄電影節提供）中央社記者王心妤傳真 111年8月30日

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（中央社記者王心妤台北30日電）高雄電影節今天公布國際短片競賽入圍名單，其中包含「天橋上的魔術師」小不點李奕樵新作「燒」；第14屆拍台北今天也公布入圍名單，報名劇本達174件，創歷年報名數新高。

高雄電影節國際短片競賽中，從2138件全球作品中選出40部國際作品及20部台灣作品，將角逐金火球大獎、美麗島人權獎、兔將奇幻大獎等。入圍作品將在影展期間放映，並同步上架高雄電影節線上平台。

世界首映的台灣作品包含歌手陳綺貞獻聲的動畫短片「單人遊戲」、豬頭皮配音的「不詳的一方」回望白色恐怖受難版畫家黃榮燦的一生，另外還有金鐘新人李奕樵主演的「燒」，洪德高和AKB48 Team TP研究生演出的「吸血鬼與魔法師」。

其他入圍的台灣作品還包含黃迪揚和陸弈靜合作的「看海」，楊貴媚、金士傑等實力派演員的「講話沒有在聽」，姚淳耀和鍾瑤擔綱主演的「關係暴力」， 黃遠主演的「陀陀」，吳翰林和黃稚玲主演的「軟弱的梨」。

國際短片則有「我要你安全」、「霧中北極」、「流浪球桌」、中國紀錄短片「當我望向你的時候」、英國動畫「失控的尺度」、「假面換換情」等片。

高雄電影節國際短片競賽將於10月23日頒獎，影展則於10月14日至30日登場。

第14屆拍台北電影劇本徵選選出16部作品，評審包含導演瞿友寧、樓一安、侯季然、製作人林昱伶、編劇杜政哲、演員楊謹華。林昱伶認為創作者應把握劇本的基本功，瞿友寧從作品中看見創作者對世界的想法，也從中看見新的書寫方式，樓一安認為劇本必須「講人話」，用生活化的台詞取代生硬的說教。

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杜政哲認為創作很孤獨，能將生活化為創作養分。楊謹華首度擔任劇本徵選評審，「這次有看到歌舞劇的劇本，自己很想要嘗試這個類型，因為演戲本身已經有難度了，再加上唱歌、跳舞難度更高，所以就更想要挑戰。」

入圍作品包含「再見凱西」、「兩步之遙」、「孽障」、「臥底候選人」、「前奏曲」、「罪夜狂奔」等。頒獎典禮預計9月26日舉辦。（編輯：屈享平）1110830