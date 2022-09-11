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父親冤死案拍成電影 「贖罪風暴」難過伊朗電審

2022/9/11 13:13（9/11 14:36 更新）
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電影「贖罪風暴」取材自導演父親冤死案的真實遭遇，勇奪柏林影展觀眾票選獎。（海鵬影業提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月11日
電影「贖罪風暴」取材自導演父親冤死案的真實遭遇，勇奪柏林影展觀眾票選獎。（海鵬影業提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月11日
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（中央社記者葉冠吟台北11日電）在柏林影展大放異彩的伊朗電影「贖罪風暴」，取材自導演父親冤死案的真實遭遇，勇奪柏林影展觀眾票選獎，迄今卻仍過不了伊朗電影審查，上映日遙遙無期。

「贖罪風暴」由伊朗夫妻檔導演貝塔什薩納哈（Behtash Sanaeeha）與瑪莉雅姆莫卡達（Maryam Moghaddam）聯合編導，描述女主角「米娜」的丈夫因謀殺罪被判處死刑，她得獨自扶養瘖啞的女兒，生活陷入困境，有天法院卻通知她丈夫經查證是無罪冤死，讓米娜的人生發生翻天覆地變化。政府雖然道歉也提出了象徵性的賠償，但米娜並不甘心，決心隻身與冷血的體制展開對抗。

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片商分享，電影英文片名Ballad Of A White Cow即引述古蘭經寓言，以伊斯蘭教祭品「白牛」，來象徵隨時待宰的無辜百姓。特別的是，「米娜」一角由導演莫卡達擔當，而真實的「米娜」本尊就是莫卡達的母親，由於親眼目睹父母真實遭遇，讓她決定將父親冤死、母親的堅毅搬上大銀幕。

身兼導演及女主角的莫卡達除了為演出學習手語，更勇敢撕下伊朗女性被動、軟弱的刻板標籤，透過電影重新塑造新一代伊朗女性不屈不撓的韌性與樣貌，被英國媒體譽為「優雅地揭露不義」。全片除了在柏林影展獲得肯定外，更榮獲瑞士蘇黎世影展最佳國際電影，片商指出，但因伊朗嚴格的電影審查制度，「贖罪風暴」在伊朗上映卻仍遙遙無期，本片將於10月8日在台上映。（編輯：李亨山）1110911

電影「贖罪風暴」由伊朗夫妻檔導演貝塔什薩納哈（Behtash Sanaeeha）（左1）與瑪莉雅姆莫卡達（Maryam Moghaddam）（左2）聯合編導，故事取材自莫卡達父親冤死案的真實遭遇。（海鵬影業提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月11日
電影「贖罪風暴」由伊朗夫妻檔導演貝塔什薩納哈（Behtash Sanaeeha）（左1）與瑪莉雅姆莫卡達（Maryam Moghaddam）（左2）聯合編導，故事取材自莫卡達父親冤死案的真實遭遇。（海鵬影業提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月11日
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