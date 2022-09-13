蔡明亮美東巡迴電影展 「臉」獲紐約MoMA典藏

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導演蔡明亮應美國多所藝術及學術機構之邀，將在芝加哥、華府、波士頓及紐約展開巡迴電影回顧展，睽違13年再度訪美，也將親自策劃講座與美國觀眾交流。（文化部提供、攝影Claude_Wang）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月13日

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（中央社記者葉冠吟台北13日電）曾多次獲金馬獎、柏林及威尼斯影展肯定的導演蔡明亮9月在文化部支持下，赴美東展開巡迴電影回顧展，其中作品「臉」的35釐米膠片也將被紐約現代藝術博物館（MoMA）典藏。

文化部今天發布新聞稿分享，蔡明亮應紐約現代藝術博物館、華府國家亞洲藝術博物館（National Museum of Asian Art）、哈佛電影資料館（Harvard Film Archive）及芝加哥大學等多所藝術及學術機構的邀請，睽違13年再度訪美。

這回蔡明亮偕演員李康生及亞儂弘尚希自芝加哥出發，經華府、波士頓，最後一站抵達紐約。本次回顧展規模為歷年之最，共放映蔡明亮30年創作生涯21部作品，包含最新短片「良夜不能留」及「月亮樹」；他親自策劃的講座「電影記憶的即興創作」也將首度在美國觀眾面前呈現。

蔡明亮出生於馬來西亞華僑家庭，大學來台就讀後，投身電視、舞台劇及電影創作。1992年他以首部電影作品「青少年哪吒」驚豔影壇，隨即進入創作高峰期，持續於電影題材及藝術形式中挑戰自我，「你那邊幾點」、「不散」、「天邊一朵雲」等多部作品均獲得國際矚目。

此外，MoMA也將典藏「臉」35釐米膠片，MoMA館方在官網上表示，「以世界知名藝術收藏品為背景，『臉』不但場景華麗，編織出的情節如同鏡花水月，就像是觀看一場行為藝術。」

「臉」是蔡明亮2006年受法國羅浮宮邀請，以該館珍藏的達文西名畫「聖施洗約翰」及背後的故事「莎樂美」為主題的創作，成為羅浮宮典藏的首部電影，曾入選2009年坎城影展競賽。

蔡明亮出發前夕表示，自1992年拍攝第一部電影「青少年哪吒」轉眼已30年，自己算不上是多產的影像創作者，但每部作品都受到業界、學界甚至國際間重視，令他非常光榮及欣慰。

蔡明亮說：「這次邀我及演員出席講座，我感到特別的盛大與隆重，尤其是紐約MoMA不僅回顧我的電影，並收藏我為電影『臉』所設計的藝術品，實現了我把電影帶進美術館的夢想。我可以想像，這一定會是趟豐盛的旅程。」

文化部表示，蔡明亮擅長以影像空間感呈現現代都會的冷漠疏離，以獨特幽默描寫人心深處的孤獨失落，情節與對白均十分簡潔，著重運用具有詩意的畫面構圖帶給觀眾視覺衝擊。

文化部指出，這次由導演親自訪美並帶來規模盛大的回顧展，也將播映李康生執導、蔡明亮監製的「不見」和「一念」，期待讓美國電影界及影迷深度瞭解蔡明亮及台灣電影作品。（編輯：張雅淨）1110913