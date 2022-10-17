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BTS宣布準備陸續服兵役 Jin10月底申請取消延後入伍

2022/10/17 15:41（10/17 15:58 更新）
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韓國人氣男團防彈少年團（BTS）17日宣布將陸續入伍。（圖取自instagram.com/bts.bighitofficial）
韓國人氣男團防彈少年團（BTS）17日宣布將陸續入伍。（圖取自instagram.com/bts.bighitofficial）
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（中央社記者廖禹揚首爾17日專電）韓國人氣男團防彈少年團（BTS）今天宣布將陸續入伍，其中已屆入伍年齡的成員Jin將在10月底申請取消延後入伍，之後依兵役廳程序入伍服役。

BTS所屬經紀公司BIGHIT MUSIC今天發布公告，宣布BTS成員已著手為履行兵役義務做具體準備，除年紀最大的Jin將在取消延後入伍後服役，成員也將根據各自規劃，陸續入伍服役。

聲明表示，公司這段時間以來一直在與BTS成員共同具體規劃入伍事項，也就發布相關消息時機深思熟慮，最後決定在2030世界博覽會申辦聲援演唱會活動結束後宣布。

聲明也提到未來成員可能再次合體的時間點，表示公司與BTS成員都希望能在2025年再次全員合體活動，但目前仍難以確定具體時間，短時間內將依各成員兵役狀況各自進行個人活動，期盼各界持續關注與支持BTS未來發展。

BTS兵役問題近期備受關注，尤其是將在今年底滿30歲的Jin已屆入伍最後時限，部分意見認為BTS對大眾文化海外宣傳貢獻足以讓他們享受免服兵役待遇，但國防部始終持保守意見。

BTS在今年中宣布將暫時專注於個人活動，但在10月15日為聲援釜山市申辦2030年世界博覽會暫時合體，舉辦10萬人規模免費演唱會。（編輯：黃自強）1111017

BTS成員Jin將在10月底申請取消延後入伍。（圖取自instagram.com/jin）
BTS成員Jin將在10月底申請取消延後入伍。（圖取自instagram.com/jin）
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