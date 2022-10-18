AKIRA現身雄影頒獎典禮 楊小黎接主持棒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北18日電）2022高雄電影節國際短片競賽頒獎典禮將於23日登場，由藝人楊小黎挑大梁主持，影展大使9m88也將現身，更邀請到曾出席雄影的女星林志玲老公AKIRA擔任頒獎嘉賓。

本屆雄影國際短片競賽，總共有88國、2138件作品報名，最後選出來自34國、40部「國際組」入圍優秀短片，「台灣組」則有20部短片入圍。「VR組」身為亞洲最大虛擬實境（VR）競賽，這次有29國、229件作品報名，創下最多參賽紀錄，選出來自13國、22部VR作品入圍。

AKIRA在2019年曾攜短片作品來台灣參加雄影，今年再度來到高雄與影迷們見面，他表示，高雄電影節一直是自己很喜歡的電影慶典，2年半的疫情使生活受到許多限制，讓他沒機會回台灣或出國，很開心能再次參加雄影擔任頒獎人。

這回雄影主題為「惡宇宙」，AKIRA也對這些充滿黑色幽默又極具品味的選片十分感興趣，期待一次好好鑑賞。

集演員、歌手、配音員、主持人角色於一身的楊小黎，初次主持雄影頒獎典禮，她開心表示榮幸，因從小拍電影而愛影成痴，期待透過這次機會跟國際影人交流。

談起跟高雄的緣分，楊小黎曾演出導演郭珍弟所執導的電影「期末考」，就是由「高雄人」投資、高雄拍攝的作品，有種回娘家的溫暖感。

擔任本次影展大使的9m88也向影迷推薦自己的必看片單，包括「科索沃的夜與夜」（Darkling）、「時尚天才凡賽斯」（The Genius of Gianni Versace Alive）、「搖滾咖廁所見」（Meet Me in The Bathroom）、「迷幻公園」（Paranoid Park）等電影。

她也特別在高雄市電影館一樓設計「9m88 Radio X 大使的私房電影間」展覽，分享自己的私房愛好。

「國際組」與「台灣組」決審評審團，邀請金鐘迷你視帝傅孟柏、國際美術大師菲利浦巴克（Phillip Barker）、導演鄭芬芬、香港導演黃勁輝，以及動畫導演邱立偉出任評審。

「VR組」競賽決選評審團，則由媒體藝術家林經堯、「西南偏南影展」XR與電影單元策展人布雷克坎默迪納（Blake Kammerdiener），以及法國新影像藝術節策展人茱麗葉巴爾尚（Juliette Barchon），共同選出今年最佳VR作品。

雄影國際短片競賽頒獎典禮將於23日晚上6時30分，在喜樂時代影城高雄總圖店舉行。（編輯：張雅淨）1111018