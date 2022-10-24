電視金鐘獎首度分2天仍超時 李永得：持續檢討

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第57屆電視金鐘獎22日晚間在台北進行戲劇類頒獎典禮，壓軸大獎戲劇節目獎由「斯卡羅」拿下，典禮主持人曾寶儀（前右）於尾聲時登台，與「斯卡羅」團隊一同向觀眾道別。中央社記者裴禛攝 111年10月22日

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（中央社記者王寶兒台北24日電）電視金鐘獎頒獎典禮今年首度分為節目類、戲劇類連2天舉辦，但2天典禮依舊超時。無黨籍立委黃國書指出，當初規劃2天就是預防超時。文化部長李永得表示，流程是否能更順暢，文化部也會檢討。

李永得今天赴立法院教育及文化委員會進行業務報告，他表示，這是電視金鐘獎首次分2天，增加許多專業技術獎項，讓幕後工作人員被看見，明年將繼續分開辦理。

黃國書表示，最初會將頒獎典禮分為2天，就是怕超時，但今年仍然超時。他指出，按照影視及流行音樂產業局111年度及112年度的「歲出計畫提要及分支計畫概況表」，可看出明年金鐘獎預算預計將從新台幣5500多萬元增加至7000多萬元，增加20%，李永得如何評價今年金鐘獎，又該如何精進。

李永得評價今年金鐘獎頒獎典禮有80分，明年則希望達到90分。他表示，這是典禮首度將節目類、戲劇類分開辦理，外界會有不同意見，文化部仍會持續蒐集並改善，流程是否更順暢也要檢討。

李永得認為，今年金鐘獎有80分，原因來自達到一些初步效果，「過去有些科學或人文節目比較不容易被看到，分開辦理，有機會讓它們凸顯，紅毯上也有機會在直播暢所欲言，這部分有價值，值得。」但他也強調，有些流程的確要持續徵詢意見並改善。（編輯：張雅淨）1111024