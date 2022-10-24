良辰吉時主題曲I Promise奪金鐘疑資格不符 李永得估2週完成審議

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（若手機用戶無法觀看，請直接點擊上方影片連至YouTube）影片來源：UberBee 有保庇線上祈福

（中央社記者王寶兒台北24日電）影集「良辰吉時」主題曲I Promise甫得第57屆金鐘獎主題歌曲獎，卻遭質疑資格不符規定，文化部影視局昨天啟動查證，文化部長李永得今天表示，整起事件預計查證與審議過程不超過2週。

I Promise一曲昨天被發現是2021年大甲媽祖遶境活動的開幕主題曲。李永得今天赴立法院教育及文化委員會進行業務報告，他於會前受訪表示，現在正在調查了解當中，調查資料將會交給評審委員會並再次鑑定，若違反報名資格規定，可能會取消歌曲資格。

國民黨立委萬美玲表示，依據「中華民國111年度電視金鐘獎獎勵要點」，戲劇類主題歌曲獎的主題歌曲，指的是專門為戲劇或迷你劇集全新創作的歌曲，包含詞、曲都要首次運用，如果已經運用，是否就不符合得獎資格？

李永得表示，目前已經請原提案單位提出疑點說明，並啟動查證，查證後會交由評審委員會審議，預計時程不會超過2週，「2週就會有個結果」。

萬美玲質疑，2週恐怕處理時間過長，若I Promise一曲經查證後，須撤銷資格，是否又會有第2名遞補獎項？李永得回應，查證一事須慎重處理，但也不能太慢，原則不超過2週，若事證明確，也許1週就可以有結果，至於是否將有第2名遞補，「我們會尊重評審委員會決定。」（編輯：張雅淨）1111024