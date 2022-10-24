胡金銓手術失敗遺作胎死腹中 吳宇森淚憶壯志未酬

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已故導演胡金銓（左）晚年旅居美國時因電影市場和風氣的轉換，多年來苦無拍片機會，終於在90年代啟動構思數十年的電影「華工血淚史」，興奮四處找場景。（華映娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月24日

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（中央社記者葉冠吟台北24日電）入圍本屆金馬獎最佳紀錄片的「大俠胡金銓」第二部曲，本週接力登場，揭露名導胡金銓在籌備數十年遺作「華工血淚史」開拍前，因手術失敗告別人世，讓擔任監製的吳宇森淚憶壯志未酬。

「龍門客棧」、「俠女」導演胡金銓是華人影壇最早享譽世界的名導，也是華人影壇於坎城影展獲獎第一人，作品不但開創武俠電影的獨特風格，導演李安、徐克、王童及吳宇森等作品都受其影響。

記錄他人生故事的「大俠胡金銓」分為兩部曲形式上映，不同於第一部曲「先知曾經來過」如電影教科書般，邀請眾多學者、影人剖析胡金銓電影及創作手法；第二部曲「斷腸人在天涯」則聚焦於胡金銓的電影人生，談及他晚年旅居美國，因電影市場和風氣的轉換，多年來苦無拍片機會，讓好友、導演王正方也感嘆：「胡金銓曾經名列世界5大導演，但後來卻是沒有任何拍片機會。」當時為賺取生活費，胡金銓常替美國報章雜誌畫政治漫畫及插圖。

在幾經波折後，胡金銓終於有機會在90年代啟動構思數十年的電影「華工血淚史」，不但邀到吳宇森、張家振擔任監製，國際巨星周潤發也答應演出男主角，正當一切要步上軌道時，胡金銓卻因為返台進行心臟手術失敗，撒手人寰，準備開拍的電影也胎死腹中。

與胡金銓情如師徒的鄭佩佩回憶，那不是非做不可的手術，但胡金銓覺得手術後能維持更久的體力，顯見他對睽違許久要拍攝的電影野心勃勃。面對突然的意外，吳宇森說自己和工作人員都哭了，「真的好傷心，因為眼看只要一個月就可以拍了。」

當時「華工血淚史」的各個取景地都已確定，就等著胡金銓完成手術，卻留下滿滿的無奈和遺憾。當年和胡金銓合作的外籍製片莎拉皮斯伯瑞（Sarah Pillsbury）也惋惜道：「我的難過不是因為自己沒拍出電影，而是他沒能拍出這部電影，而全世界都再也看不到這部電影了。」

本片導演林靖傑表示，拍攝「大俠胡金銓」時曾前往洛杉磯拜訪胡金銓在美國的友人們，從他們口中得知胡金銓晚年仍懷抱拍片夢，卻不再有人願意投資的困境，那些不為人知的孤獨與失落，讓他對胡金銓堅持的創作精神相當動容。

「大俠胡金銓 第一部曲：先知曾經來過」已於21日上映；「大俠胡金銓 第二部曲：斷腸人在天涯」將於28日推出。（編輯：張雅淨）1111024

導演吳宇森（圖）當年曾允諾擔任已故名導胡金銓構思數十年的電影「華工血淚史」監製，電影卻因胡金銓突如其來的噩耗被迫喊停。（華映娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月24日