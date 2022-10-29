高流自辦打狗音樂祭週末開演 5大主題舞台光良彭佳慧飆唱

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（中央社記者洪學廣高雄29日電）高雄流行音樂中心自製自辦的音樂祭Takao Rock打狗祭今明2天在5大主題舞台盛大開演，第1天就有光良、彭佳慧、持修、理想混蛋等重量級歌手樂團，橫跨愛河兩端飆唱。

高雄流行音樂中心今天發布新聞稿指出，有別音樂祭都是年輕面孔，高流這次祭出不同樂風卡司陣容，讓不同世代樂迷參與這場南部音樂盛宴。讓各地歌迷前往真愛碼頭聚集，吸睛的外星小怪獸裝置堪稱相機記憶體殺手，吸引樂迷連連拍照，周邊商品攤位則聚集眾多人潮，首日開賣就有不少項目售罄。

第1天由高雄在地樂團孩子王、影子計畫、淺堤分別為大庫舞台、海風舞台及海音館拉開序幕，其他舞台部分，小庫舞台是高流與知名串流平台街聲StreetVoice策展企劃「大團誕生」推薦樂團鱷魚迷幻開唱，整天活動彩蛋滿滿。

吾橋有水和知名實況主Leggy共同合唱；隔壁的大庫舞台則使盡渾身解數，體熊專科、粗大Band爆發力十足的表演張力令人印象深刻，接手的饒舌歌手wannasleep、HowZ絕佳的節拍韻律讓人忍不住舞動。

容納萬人的海風廣場不但讓民眾白天吹海風，晚上看星空，也能搭配絕美港景欣賞歌手以莉．高露、陳建年、吳昊恩、南王姐妹花的美好嗓音。不過拍謝少年晚上上台後，立刻讓現場氣氛轉為熱血澎湃，現場樂迷跟著合唱、衝撞；接棒的DJ賴皮又把全場炒熱成國語電音派對現場。

自由參觀的珊瑚舞台也是誠意滿滿，新生代藝人OHAN和王水源精彩表演功力牢牢吸住底下觀眾目光，黃子軒與山平快接棒後，優美的客家歌曲讓人微醺。入夜後先是有魏嘉瑩活力嗓音，接著是南西肯恩與法蘭美好呢喃，搭配港景十分浪漫。

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海音館部分，則是一口氣推出5組一票難求的超強卡司，包括淺堤、持修、理想混蛋、光良、彭佳慧。這些藝人演唱會平常都是一票難求，甚至要到北部才能看到，如今竟然能在南部用一張音樂祭的票聽到，讓歌迷直呼像做夢一樣。

高流表示，眾多音樂人使盡渾身解數，讓海音館、海風廣場、珊瑚舞台、大庫、小庫舞台5大主題舞台氛圍不斷轉換，也讓整個港都持續有著美好音樂以及各種驚喜。想體會音樂帶來的各種魅力，或是高雄港灣獨有的美景，歡迎這2天前來Takao Rock打狗祭。（編輯：陳政偉）1111029