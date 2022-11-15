「鋒迴路轉」續作燒腦 丹尼爾克雷格再化身怪探

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（中央社記者葉冠吟台北15日電）英國男星丹尼爾克雷格化身怪探白朗的電影「鋒迴路轉」，將於12月23日推出續作「鋒迴路轉：抽絲剝繭」，讓觀眾燒腦抓破頭，還找來「鬥陣俱樂部」艾德華諾頓齊聚勾心鬥角。

2019年上映的「鋒迴路轉」（Knives Out）為超級英雄充斥的影壇，注入耳目一新的復古清流，描繪丹尼爾克雷格（Daniel Craig）飾演的怪探白朗捲入爾虞我詐的神秘家族死亡事件，獲得爛番茄網站97%好評，更名列美國電影學院、美國國家評論協會的年度十大佳片。

時隔3年推出續作，描繪偵探白朗遠赴希臘小島的私人奢華莊園，再度撥開層層交疊的謀殺懸案，片中找來電影「鬥陣俱樂部」的艾德華諾頓（Edward Norton）飾演科技業億萬富翁，邀請眾多摯友來度假，沒想到以劇本殺為主題的派對遊戲竟弄假成真，變成真實殺人事件。

導演雷恩強生（Rian Johnson）表示，早在首集拍攝途中他和男主角克雷格就約定好，只要「鋒迴路轉」反映尚可，就要繼續拍出續集。強生一直是推理小說迷，尤其深愛英國名作家阿嘉莎克莉絲蒂作品，因此兩人決定仿效她的作法，不採延續首集故事的方式，而是讓神探白朗面對全新謎題、全新地點、全新人物。

「熟悉她作品的人都知道，她每本書之間的差別都非常大，不僅是凶手不同，她會改變故事類型，加入沒人想到過的瘋狂轉折，每本書都是充滿新意。」強生認為，「鋒迴路轉」續集也不該複製貼上，而是想出真正不同的故事，讓觀眾難以預料，「那就是最令我興奮的部分」。

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這段期間卸下「007」重擔的克雷格在外媒訪問中分享，發展「鋒迴路轉：抽絲剝繭」時，最大的挑戰是「要怎麼抓住觀眾的想像，並讓大家開始討論謀殺推理，而且還要再做一次，讓續作不會淪為仿作」。不過克雷格也老神在在地說：「我過去15年都在系列電影中做這件事，所以沒什麼好怕的。」

「鋒迴路轉：抽絲剝繭」將於12月23日下午4時在Netflix全球上線。（編輯：張雅淨）1111115