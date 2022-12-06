丁寧從小訓練女兒夠剽悍 關注創傷倖存者療癒之路

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影集「她和她的她」刻畫創傷後療癒之路，引起廣大迴響，劇中扮演性侵受害者母親的藝人丁寧6日出席勵馨基金會分享。（勵馨基金會提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月6日

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（中央社記者葉冠吟台北6日電）影集「她和她的她」刻畫創傷後療癒之路，引起廣大迴響，今天演員丁寧出席勵馨基金會記者會分享，從小把孩子訓練得很剽悍，隨時觀察周遭，無論發生何事都要回來告訴媽媽。

性侵害倖存者的創傷復原，需要整體環境的支持理解，勵馨基金會今天舉辦記者會，齊聲呼籲社會大眾成為性侵受害者的「重要他人」，一起為性侵害倖存者打造療癒空間「蒲公英諮商輔導中心」，提供長期穩定的諮商服務。

在「她和她的她」扮演性侵受害者母親的丁寧認為，女性在家庭扮演重要角色，「媽媽好，全家都好」。她指出，性傷害案件在台灣，每小時約有2件個案發生，數據相當驚人，「這些人若沒有被療癒，他們身心反應與事後療癒會非常漫長且艱難，我們不能不面對，下一代（這些事）不斷在發生。」

丁寧也想跟受過傷害的朋友說：「你們要相信這不是你們的錯，但這是你們的學習，這是個學習的歷程，但你們一定會好起來。」她表示，很多人都遇過類似事件，但大部分反應都是先否認，彷彿當作沒發生，「我們該教育女性，要先勇敢保護小孩」。

已有3個孩子的丁寧也強調，絕對要先選擇相信孩子，「孩子的思考邏輯跟大人不同，有時我們誤會他們說謊，但他們只是說不出來，因為沒有足夠語言可以表達自己。」

丁寧分享，她在孩子小學3年級時就經常做演練，「我經常轉過去、忽然摸她，訓練她要大叫」，並一再告誡孩子：「發生事情時，一定要冷靜、觀察周遭有什麼東西，就算忘了大叫也沒有關係，但妳回來一定要告訴我。」

雖然認為孩子該有基本禮貌，但丁寧笑說：「我已經把女兒訓練得很『剽悍』。」她認為不要把孩子框在既定觀念中，「要讓孩子能保有本能的判斷，（受傷時）要接住孩子、讓他們信賴你，他才會相信他自己會好起來，並尋求重要的社會資源。」

「她和她的她」編劇溫郁芳今天也到現場分享，對照自己過往陪伴朋友走過創傷經驗，她深感如果能讓更多人理解性侵害倖存者遭遇的創傷，知道什麼是「重要他人」，就能有更多的支持和溫暖，也讓傷害能減少，期待藉由戲劇讓社會更加關注性侵害議題，更友善陪伴需要的人。（編輯：張雅淨）1111206