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林家棟拍「智齒」吃苦頭 擦身金馬影帝想繼續努力

2022/12/15 19:10（12/15 20:06 更新）
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演員林家棟憑電影「智齒」角逐金馬，與影帝擦身而過，他15日透過視訊連線接受訪問表示，未來會繼續努力，希望還有機會再度入圍。（華映娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月15日
演員林家棟憑電影「智齒」角逐金馬，與影帝擦身而過，他15日透過視訊連線接受訪問表示，未來會繼續努力，希望還有機會再度入圍。（華映娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月15日
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（中央社記者王心妤台北15日電）演員林家棟說拍攝電影「智齒」很辛苦，有許多打鬥戲，沉澱1個月才告別角色。他也說，今年擦身金馬影帝，期待還有機會再被提名金馬獎，也會繼續努力讓更多地方的觀眾認識他。

「智齒」導演鄭保瑞和演員林家棟今天接受台灣媒體視訊訪問。「智齒」2017年開拍，林家棟說這是拍過最辛苦的電影，要穿冬天的衣服在夏天拍戲，還要用仇恨建立起角色，殺青後花了許多時間沉澱心情，「我從劇照都能看到自己沒見過的另一面，花了1個月還在想」。

林家棟片中不斷追打劉雅瑟，他表示要對一個女生動手其實很難，「那時要放手演出，我幾乎沒有留力氣的打，慢慢尋找彼此的角色定位。」鄭保瑞也說他和林家棟都知道那仇恨是必須的，不只力道還有仇恨的展現。

鄭保瑞表示，劉雅瑟當時每天都在受傷，但大家幾乎天天都跟片場背景的垃圾待在一起，已經習慣了。林家棟也透露，片尾與池內博之的扭打，還把池內博之的鼻梁骨打斷，「他走路一拐一拐的，其實也是真的暈了」。

林家棟今年憑此片角逐金馬影帝，最後敗給黃秋生。林家棟說，很希望未來還有機會跟作品在台灣上映、並再被提名金馬獎，將持續努力讓更多地方的觀眾認識他。

另外，名導李安將與兒子李淳合作拍攝李小龍傳記電影，李淳也有演出「智齒」。鄭保瑞拍攝時並不知情，直到近日看到新聞才知，他稱讚李淳是認真的演員，從好幾年前就開始練武，並指出「李淳當時都在苦練廣東話，來香港拍戲就是跟他爸爸的朋友一起住」。林家棟則回憶，李淳當時就會在片場練身體，真的很努力。

「智齒」場景有不少垃圾和廢墟，都靠美術搭建。鄭保瑞說最困難的是所有人在雨中打鬥，此場景搭了1個半月又拍了10多天，「那對面就是商場商業大廈，所以那個地方對香港觀眾會有種魔幻、熟悉又陌生的感覺」。

「智齒」23日全台上映。（編輯：張芷瑄）1111215

香港電影「智齒」導演鄭保瑞（圖）15日受訪時，稱讚藝人李淳是個認真努力的演員，多年前就開始練武，拍攝期間也勤練廣東話。（華映娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月15日
香港電影「智齒」導演鄭保瑞（圖）15日受訪時，稱讚藝人李淳是個認真努力的演員，多年前就開始練武，拍攝期間也勤練廣東話。（華映娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月15日
#林家棟
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李淳拍「智齒」壓力大 殺青後發燒還瘦5公斤
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