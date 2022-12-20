台劇結局又遭外流 「我的牙想你」提前上架最終回

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（中央社記者葉冠吟台北20日電）又有台劇結局外流，繼「我們與惡的距離」、「想見你」完結篇遭提早外流，吳岳擎、余晉主演的「我的牙想你」也被不肖盜版非法上架，團隊嚴正聲明盼支持正版，並決定提前上架結局。

網路盜版猖獗，台灣夯劇「我們與惡的距離」、「想見你」在2019、2020年，都曾發生大結局播出前夕，內容被提前流出，兩個劇組都跳出來呼籲觀眾以行動支持，在合法頻道及平台收看，並循法律途徑捍衛團隊心血。

近期集結吳岳擎、余晉、周予天、張豐豪、黃瀞怡（小薰）參與的影集「我的牙想你」，10月中開播後獲得全球觀眾熱烈迴響，原訂本週五（23日）將播出第12集大結局，近期卻遭到不肖盜版非法上架。

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今天「我的牙想你」團隊發表聲明表示，正式最終回將提前至今晚6時於合法平台上架，「懇請觀眾以行動支持正版、支持台劇、支持劇組及演員的付出與用心，勿點不明連結，不看盜版、不要散布，並懇請媒體同業共同打擊盜版、不提前暴雷結局、不引用盜版畫面。『我的牙想你』正式最終回需要大家的守護。」

「我的牙想你」收看官方平台，包含LINE TV、CATCHPLAY+、WeTV、日本Rakuten TV、Video Market、韓國Watcha、歐美Rakuten Viki、東南亞GagaOOLala。（編輯：張雅淨）1111220