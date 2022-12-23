極限震撼春節登台 每場限1200人挑戰觀賞體驗

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（中央社記者葉冠吟台北23日電）自阿根廷、紐約外百老匯熱門舞台劇「極限震撼」，將於2023年農曆春節強勢登台，場場限定1200名觀眾，主辦單位更宣布喜劇演員博恩、國民姐夫具俊曄、歌手徐懷鈺都將為參演嘉賓。

寬宏藝術今天發布新聞稿表示，「極限震撼」（Fuerza Bruta）是360度環繞空間零死角的沉浸式表演，觀眾將全程站立觀賞，沒有固定舞台和座位，表演者會出其不意出現，完全融入觀眾一起玩鬧；每名觀眾都將有機會和表演者近距離互動，宛如表演的一部分，共同創造體驗。

「極限震撼」2005年首演即造成轟動，在韓國兩度演出更力邀天團Super Junior成員銀赫，挑戰高空擺盪、空中垂降、車舞等表演，好評不斷。這次演出團隊也力邀在台藝人於限定場次現身帶來驚喜。

大年初三（1/24）驚喜嘉賓為徐懷鈺；曾看過「極限震撼」的大S老公、「國民姐夫」具俊曄則接力在大年初四（1/25）登場；大年初六（1/27）則有參與過全明星運動會的胡宇威挑戰，一直有運動習慣的他對演出相當有信心。

大年初七（1/28）則是活力十足的「原子少年」天王星，壓軸的大年初八（1/29）是百萬點閱的單口喜劇演員博恩參戰，他更幽默呼籲：「過年不要在家無聊看電視，一起到小巨蛋釋放你的小宇宙，大聲嘶吼，大聲歡笑！」

「極限挑戰」將於2023年1月22日至1月29日，在台北小巨蛋帶來一連18場演出，為確保觀賞品質，每場觀眾上限僅1200名，成為小巨蛋史上單場最低容納人數表演。（編輯：陳政偉）1111223