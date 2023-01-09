陳美鳳連換6套華服 濃縮人生精華伴觀眾過年

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（中央社記者葉冠吟台北9日電）藝人陳美鳳為過年節目「民視第一發發發」籌備完整舞蹈表演，誠意滿滿連換6套華麗造型，把出道數十年的人生濃縮進去，希望「陳美鳳」3個字感動自己也感動觀眾。

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陳美鳳為節目舞蹈PK單元帶來「美鳳時代」大秀，將換上桃紅西裝、亮片禮服、閃亮鑽石頭飾褲裝、低胸洋裝、羽毛頭飾白禮服等造型，獻唱「繁華攏是夢」、「愛神」等歌曲，並與歌手周定緯、Beatbox藝人Echo及一名「神級天后」搭檔演出。製作單位特邀舞蹈老師藍波擔任舞蹈統籌，找來30多名崇右科大專業舞者助陣。

陳美鳳表示，這段表演幾乎是把她的「整段人生」帶給觀眾，「我從歌手出發，經過秀場年代歌舞演出，電影以及戲劇成為演員，幾十年『美鳳有約』主持，我盡力把每一個角色都扮演好」。她希望「陳美鳳」3個字能感動自己與觀眾，也用這段表演感謝觀眾，支持她不斷追求進步的人生。（編輯：張雅淨）1120109