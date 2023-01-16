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「想見你」雙帥西門發紅包 「我的婆婆」夜市催票

2023/1/16 20:12
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（中央社記者王心妤台北16日電）電影「想見你」票房破新台幣8888萬元，演員許光漢、施柏宇今天在台北西門町發紅包。電影「我的婆婆怎麼把OO搞丟了」主角鍾欣凌與許傑輝則現身高雄瑞豐夜市與民眾互動衝票房。

施柏宇曾承諾「想見你」票房破億就跳女團舞，今天出席活動被問到是否已經開始練舞了，他笑說：「我心裡其實覺得緊張了，有點小後悔提出這個想法。」

劇組在記者會上透露，主角們將於26日至28日飛到韓國與海外粉絲見面，施柏宇笑說：「有花時間搜尋一下韓國美食，像是辣炒年糕、烤五花肉，想到我在寒冷的冬天，吃著魚糕串、喝個酒，配著雪景，感覺是很美的畫面。」許光漢表示，「滑雪好像還不錯，我自己旅行是比較隨性的人。」

「我的婆婆怎麼把OO搞丟了」電影演員群日前開始走訪台灣各地夜市。電影公司表示，監製陳慧玲、演員鍾欣凌、許傑輝、邱凱偉昨晚造訪高雄瑞豐夜市分送紅包袋，受到民眾的熱情招呼。

藝人炎亞綸在片中驚喜演出關鍵角色，他昨天下午現身松仁威秀電影院映後座談，除了演唱「寂寞的另一端」，也和影迷對談超過1個小時，更趣味分享兩度在計程車上與蟑螂近距離面對面的難忘經驗。

「婆婆全台迺夜市」活動今天在台南大東夜市登場，明天至台中逢甲夜市，18日在台北迪化街，19日在中壢觀光夜市與民眾互動。（編輯：張雅淨）1120116

#施柏宇
#許光漢
#鍾欣凌
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