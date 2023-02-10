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劉冠廷與女友孫可芳共演舞台劇 樂喊命運的安排

2023/2/10 12:33（2/10 12:46 更新）
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四把椅子劇團最新作品「呼吸」由現實中是情侶檔的演員劉冠廷（右）與孫可芳（左）攜手出演，劉冠廷稱這次合作是命運的安排。（四把椅子劇團提供）中央社記者王心妤傳真 112年2月10日
四把椅子劇團最新作品「呼吸」由現實中是情侶檔的演員劉冠廷（右）與孫可芳（左）攜手出演，劉冠廷稱這次合作是命運的安排。（四把椅子劇團提供）中央社記者王心妤傳真 112年2月10日
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（中央社記者王心妤台北10日電）四把椅子劇團新舞台劇「呼吸」由現實中演員情侶檔劉冠廷跟孫可芳共演，劉冠廷稱這次合作是命運的安排；孫可芳表示，社會對於女性生孩子還是不公平，很能共感跟角色同樣的焦慮。

孫可芳在舞台劇中恐懼生小孩，但她私下關注母嬰議題，也關心新手媽媽們的狀況。她表示，台灣社會看似開放，仍有些價值觀和潛規則對女性不公平，像是生完孩子對女性復原期的包容或是家庭地位，「很多地方讓我滿疑惑的，所以我也很能共感角色對生小孩這件事跟對整個社會的焦慮。」

劉冠廷則說，看完劇本很有共鳴，想到面對大環境的壓力或是伴侶各個階段會遇到的難題，如何一起面對是種人生課題。劉冠廷表示，這次與孫可芳演出情侶是命運的安排，2人從大學起就很崇拜四把椅子劇團，期待有天能合作，這次收到邀請也是馬上答應。

孫可芳則說，四把椅子劇團很新穎也持續進步，「劇本很吸引人，而對手是冠廷，我們可能會更有默契，但也可能需要找出表演上的習性或盲點，我想會是又挑戰又享受、又痛又快樂的演出。」

「呼吸」將於3月4日起至3月19日在台北表演藝術中心演出。（編輯：陳政偉）1120210

#孫可芳
#台北表演藝術中心
#劉冠廷
孫可芳
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