蔡振南的多重宇宙 「藏鏡人」影片致敬經典

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資深藝人蔡振南擔任國家電影及視聽文化中心年度形象大使，在年度形象影片「藏鏡人」中，致敬經典台語電影「大俠梅花鹿」。（國家影視聽中心提供）中央社記者王心妤傳真 112年2月20日

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（中央社記者王心妤台北20日電）國家影視聽中心今天舉辦年度形象影片首映會，以「藏鏡人」影片致敬台灣經典電影。形象大使蔡振南在片中扮成長髮幫派分子、高中生、梅花鹿大俠，宛如「蔡振南的多重宇宙」。

國家電影及視聽文化中心舉辦首映會，播放「藏鏡人」影片，今年影片以「修復」為主題，將膠卷擬人化，由蔡振南致敬多部台灣經典電影。

國家影視聽中心董事長藍祖蔚表示，希望透過影片將電視、電影、歌唱廣播的歷史及共同記憶深入觀眾的心裡。

國家影視聽中心執行長李智仁說：「希望國家的記憶在國家影視聽中心的努力，被傳承記載下來，最重要的任務就是讓不同世代的人可以一起見證經典，成為大家共同的文化DNA。」

「藏鏡人」致敬作品包含台灣電影代表作「王哥柳哥遊台灣」「危險的青春」「大俠梅花鹿」「三八新娘憨子婿」「牯嶺街少年殺人事件」「一一」「少年吔，安啦！」「戀戀風塵」。

導演許智彥表示，靈感其實源自於父親，父親總是分享年輕一輩沒看過的內容，才想把這種互動投射進影片中。

蔡振南在影片中演出幫派分子、梅花鹿大俠，甚至穿上制服與年輕女演員項婕如談戀愛，成為「蔡振南的多重宇宙」。

蔡振南表示，以前多演出有正義感的角色，現在想試著演出喜劇，「我一直很期待跟新導演合作，給年輕人用新的構想去做藝術傳承很重要，所以演什麼我都百無禁忌」。（編輯：管中維）1120220

資深藝人蔡振南（左）在國家電影及視聽文化中心年度形象影片「藏鏡人」中，和演員項婕如（右）共同致敬經典電影「戀戀風塵」。（國家影視聽中心提供）中央社記者王心妤傳真 112年2月20日