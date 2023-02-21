桶妝仙女海外傳捷報 美導演讚台灣是亞洲酷兒燈塔

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台灣短片「桶妝仙女」榮獲2023亞太酷兒影展聯盟短片獎肯定，美籍導演雷利（Erich_Rettstadt）（圖）親赴澳洲領獎，雷利除感謝主辦單位外，也特別感謝台灣丈夫秦國芳，強調「沒有我的先生就沒有這部片」。（文化部提供、李政諺攝）中央社記者王心妤傳真 112年2月21日

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（中央社記者王心妤台北21日電）短片「桶妝仙女」摘亞太酷兒影展聯盟短片獎。美籍導演雷利與台灣演員、幕後工作人員打造出「桶妝仙女」，雷利表示台灣是亞洲首個同婚合法的國家，也是亞洲酷兒權利的燈塔。

2023世界驕傲節2月在澳洲雪梨登場，酷兒螢幕第30屆雪梨同性戀狂歡節電影節（Queer Screen’s 30th Mardi Gras Film Festival）也在雪梨市中心Event電影院舉辦亞太酷兒影展聯盟短片獎展映及頒獎。

「桶妝仙女」取材導演雷利在台灣居住期間認識的變裝皇后，雷利觀察在地文化也對瓦斯工人運送瓦斯桶感到新奇，便結合2種角色創作。片中融合音樂劇、喜劇、奇幻，整部影片無對白，畫面色調風格強烈，主題曲由主演「阿莉芙」的排灣族歌手舞炯恩演唱，放映後獲得澳洲觀眾好評。

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導演雷利（Erich Rettstadt）映前跟觀眾分享，「桶妝仙女」是台灣的變裝皇后跟酷兒圈共同打造的作品，除了導演，演員和幕後工作人員都是台灣人。雷利認識台灣的先生後，原本只想待在台灣9個月學習中文，沒想到一待就是5年。

雷利感謝主辦單位外，特別感謝台灣丈夫秦國芳，強調「沒有我的先生就沒有這部片」。雷利對觀眾表示，台灣是亞洲酷兒權力的燈塔，也是亞洲第一個同性婚姻合法的國家，因為台灣享有充分的言論自由，舉辦的同志活動是亞洲規模最大的，變裝皇后文化十分蓬勃，主角瑪麗安就是跨性別的變裝皇后。雷利目前致力於創作同系列的影集，希望在國際舞台上展現台灣文化。（編輯：李亨山）1120221