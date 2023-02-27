j-hope要當兵了 BTS經紀公司證實又一成員準備入伍

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（中央社首爾27日綜合外電報導）史上首個獲得葛萊美獎提名的K-pop天團防彈少年團（BTS）最年長成員Jin於去年12月入伍後，第二名成員j-hope如今也準備進入軍隊服役。

BTS成員去年10月透過所屬經紀公司BIGHIT MUSIC宣布將陸續入伍服役。已屆入伍最後時限的30歲成員Jin於去年10月底申請取消延後入伍，之後依兵役廳程序開始當兵。

BIGHIT MUSIC的一名工作人員昨天宣布，29歲的j-hope（本名鄭號錫）也已申請取消延後入伍。

公司發布聲明指出：「我們想通知我們的粉絲，j-hope已啟動入伍程序。希望大家繼續愛護並支持他，直到他服完兵役，安全返回。」

根據韓國法律，所有年齡介於18至28歲、身體狀況符合標準的男性都必須服2年兵役。

2019年法律修正後，允許全球知名的K-pop明星延後入伍至30歲。

根據現行規定，奧運、亞運獎牌得主及在特定比賽中得獎的音樂家、舞者可申請免役或以替代役方式服役，但流行音樂藝人不在此限。儘管部分議員正推動允許K-pop明星比照上述待遇，但目前進展不大。

韓國國防部長李鐘燮先前表示，BTS成員服役期間仍可到海外演出，許多藝人都被指定為這類「娛樂兵」。

在今天發布的另一份聲明中，BIGHIT也宣布j-hope將在3月3日發行名為on the street的新歌，這首單曲是他寫給歌迷的「禮物」，以分享他對歌迷們的感受。

自去年6月BTS宣布「單飛不解散」以來，這個七人團體成員一直專注在各自的活動上。

韓國媒體報導，BTS另名成員SUGA遭判定不適合服役，故將申請社區服務，此後BIGHIT以隱私問題為由拒絕證實報導內容，僅表示所有成員都會履行國家義務。（譯者：施施/核稿：林治平）1120227