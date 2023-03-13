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無畏奧斯卡搶風采 驚聲尖叫6首映奪北美票房冠軍

2023/3/13 15:05
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（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天表示，與令人起雞皮疙瘩的首集相隔27年後，「驚聲尖叫6」本週末在北美推出，一舉拿下票房冠軍，估計進帳4450萬美元。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）分析師葛羅斯（David A. Gross）表示，在好萊塢奧斯卡頒獎典禮晚會眾星雲集之際，「驚聲尖叫6」能有此成績，「就一出色的恐怖片而言，是個絕佳的開場」。

「驚聲尖叫6」再次結合懸疑和黑色喜劇元素，本片由梅莉莎巴雷拉（Melissa Barrera）、珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）和史基艾瑞克（Skeet Ulrich）主演，這是驚聲尖叫系列中，首度沒有固定女主角妮芙坎貝爾（Neve Campbell）參演，她和片商在片酬一事無法達成共識而退出。

本週排名第2的是上週冠軍片「金牌拳手3」（Creed III），估計在10日至12日這段期間，2720萬美元入袋。

排名第3的是科幻驚悚片「65：恐怖行星」（65），進帳1230萬美元。

漫威英雄片「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）排名第4，收入700萬美元。

第5名是恐怖喜劇片「熊蓋毒」（Cocaine Bear），有620萬美元成績。

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最後，葛羅斯表示，票房叫座影片並非總是奧斯卡獲獎影片，以下是好萊塢去年收入最高的影片排名：「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）收入22.8億美元；「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick），14.9億美元；「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever），8.59億美元；「鞋貓劍客2」（Puss in Boots: The Last Wish），4.55億美元、「貓王艾維斯」（Elvis），2.87億美元；「媽的多重宇宙」（Everything, Everywhere All at Once），1.06億美元。

本週末北美票房排名第6至第10的作品依序為：「耶穌革命」（Jesus Revolution），收入520萬美元；「籃球冠軍」（Champions，暫譯），520萬美元；「阿凡達：水之道」，270萬美元；「鬼滅之刃上弦集結，前進刀匠村」（Demon Slayer: To the Swordsmith Village），190萬美元；「鞋貓劍客2」，170萬美元。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1120313

#葛羅斯
#奧斯卡
#梅莉莎巴雷拉
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