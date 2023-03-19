得眼睜睜看自己走下坡 曾寶儀揭曾志偉反對入行理由

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

歌手辛曉琪（中）在節目「姐妹們的音樂萬萬歲」中，特別帶來出道36年來珍藏的音樂藏寶盒，並演唱主持人曾寶儀（右）最愛的歌曲「在你背影守候」。左為主持人Lulu黃路梓茵。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月19日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北19日電）歌手李翊君與辛曉琪日前擔任音樂歌唱節目「姐妹們的音樂萬萬歲」嘉賓；當李翊君聊及擔心女兒進入演藝圈時，主持人曾寶儀透露也曾遭爸爸反對，不願她經歷「眼睜睜見證自己走下坡」的辛苦。

主持人LuLu黃路梓茵興奮表示，李翊君是她和她媽媽的偶像，見到本尊、親耳親到李翊君唱歌，彷彿像夢想成真，更笑言：「我媽年輕時跟翊君姐長得很像，她還會招牌的撥頭髮動作」；而今年5月將舉行大型演唱會的李翊君，更特別演唱2年前為演唱會特別編曲的弦樂版「苦海女神龍」，讓主持人曾寶儀稱讚：「溫柔婉約猶如『女神』駕臨！」

李翊君也在節目聊起女兒Chanel進入演藝圈的擔憂，讓曾寶儀有感分享，父親、香港資深藝人曾志偉也曾非常反對她入行，「他很清楚這一行很辛苦，光鮮亮麗的背後，其實遠比你想像中的要付出很多」。

「再者，這是一個會眼睜睜看著自己走下坡的行業」，曾寶儀回憶父親告訴她：「其他行業都是一路慢慢高升，然後退休，只有這一行再怎麼紅，你總會有一天看著自己，然後再見。」李翊君也有同感點頭坦言：「我真心覺得，不希望女兒走這行，但她想走，我只能支持、祝福她」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

而久未錄製電視歌唱節目的辛曉琪，則帶來出道36年來的音樂藏寶盒，裡面收藏許多珍貴影音作品，包含她的首張專輯「寂寞的冬沸點」黑膠唱片，以及難得一見的卡帶，引來曾寶儀與LuLu黃路梓茵一陣驚呼。

百寶箱中，還有辛曉琪第一次幫迪士尼公主寶嘉康蒂（Pocahontas）配音的動畫「風中奇緣」中文版DVD及演唱的中文版原聲帶；擅長美聲的辛曉琪分享：「這是當流行歌手後第一次很不一樣、很難得的經歷，十分開心，歌曲以像音樂劇的方式呈現，自己很愛。」本集節目將於今晚9時在公視播出。（編輯：陳仁華）1120319