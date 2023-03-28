劉亞仁爆涉毒首次發文道歉：犯下無法辯駁錯誤

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劉亞仁（中）27日就毒品案接受警方調查長達12小時，他返家前接受媒體訪問，哽咽表示，「正深切反省因這些不光彩的事讓許多人失望」。（韓聯社）

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（中央社記者廖禹揚首爾28日專電）韓國知名演員劉亞仁2月爆出涉嫌違法使用牛奶針、吸食大麻等毒品，27日應警方要求接受調查後今天透過社群網站發文，在事件爆發約50天後首次公開道歉。警方將再安排傳喚到案日期，並考慮是否聲請拘留。

劉亞仁今天透過Instagram發文，就「不光彩的事」對支持自己的影迷與受事件波及的電影、戲劇、廣告等相關工作人員表達歉意，並表示在事件爆發後深切認知到犯下無法辯駁的錯誤，「我一直以來自我合理化的錯誤想法，終究無法掩蓋犯下的愚蠢錯誤」。

劉亞仁表示，將誠實接受調查，虛心接受各界指責與司法審判。

據韓國食品醫藥品安全處掌握資訊，劉亞仁涉嫌在2021年注射73次、共4400毫升以上的異丙酚（俗稱牛奶針）；而警方調查顯示，劉亞仁去年注射異丙酚次數超過100次，在劉亞仁2月返國後拔取毛髮進行檢驗，結果顯示劉亞仁可能還在近一年內吸食大麻、K他命等4種毒品。

劉亞仁在27日就此案應警方要求接受調查長達12小時，返家前接受媒體訪問，哽咽表示：「正深切反省因這些不光彩的事讓許多人失望。」

當媒體問及是否承認吸毒，劉亞仁只說：「可以說的都按照事實說了。」並表示：「我似乎陷入了錯誤的自我合理化思考，認為個人的脫序行為不會影響到他人。」這些言論被認為間接承認吸毒。

劉亞仁原訂在24日前往首爾警察廳以犯罪嫌疑人身分接受調查，但在媒體曝光日期後推遲到27日，而在約12小時的問話後，警方認為仍有追加調查必要，目前正在確認日程，並考慮是否聲請拘留劉亞仁。

依韓國相關法律規定，吸食大麻可處5年以下有期徒刑，吸食其他毒品可能面臨10年以下有期徒刑或一億韓元（約新台幣244萬元）以下罰金。韓媒YTN指出，若劉亞仁還涉及從國外攜入，或與他人分享毒品，可能面臨更嚴重處罰。（編輯：陳惠珍）1120328