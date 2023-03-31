陳秋燕差點不演油麻菜籽 萬仁憂心拍不完半夜驚醒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

經典國片「油麻菜籽」將於母親節前夕以嶄新數位修復版與影迷見面，主要演員柯一正（右）、陳秋燕（左）31日在台北出席宣傳活動，在日式風格的建築下合影。中央社記者王騰毅攝 112年3月31日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北31日電）經典電影「油麻菜籽」主演陳秋燕、柯一正今天分享當年拍攝點滴。柯一正回憶拍攝加後製只花了1個月，但導演萬仁卻一度擔心拍不完；陳秋燕則想過回歸家庭，差點不演電影。

「油麻菜籽」改編自作家廖輝英時報文學獎首獎作品，由導演萬仁執導，蘇明明、陳秋燕、柯一正主演，1983年底全台上映，創下極佳的票房與口碑。

陳秋燕今天受訪表示，當時被萬仁邀請演出「油麻菜籽」時，其實很猶豫要不要接演，因為女兒才剛滿月，她也想回歸家庭生活，但萬仁堅持要她演出，才讓她點頭，「還好我有演，（油麻菜籽）才成為我的代表作之一。」

柯一正表示，開拍前一個月和萬仁討論男主角人選，發現對方一直沒有找到適合的演員，「他說就是要我這種，我就說如果公司同意，那我就演了。」這才讓柯一正首次演戲，但他也笑說：「演戲我沒有享受，那對我來說是個負擔，把人家戲搞砸我就完蛋了。」

柯一正和陳秋燕表示，「油麻菜籽」的角色反映當時代的人。柯一正分享，小時候覺得爸爸很有威嚴，幾乎不太跟爸爸說話，也因太過頑皮，還曾被爸爸自製的登山杖打過。

陳秋燕片中為了阻擋小孩的戀情，剪掉女兒頭髮，現實生活中她跟女兒感情比較像姐妹，「（女兒）她還會說我穿得太邋遢。」

陳秋燕透露，目前女兒在英國工作，她也不會干涉女兒的戀情，「我覺得現在的爸媽不要跟上一代一樣，小孩子有自己的一片天地，大家快樂就好。」

柯一正兒子柯宇綸近日在高雄拍短片「再見觸身」升格演爸爸。柯一正笑稱，可能是因為柯宇綸年紀大了可以挑戰父親角色，但他也說平時不會當面給柯宇綸意見，只會用社群軟體溝通。

數位修復版「油麻菜籽」將於5月12日全台上映。（編輯：龍柏安）1120331

經典國片「油麻菜籽」將於母親節前夕以嶄新數位修復版與影迷見面，主要演員柯一正（右）、陳秋燕（左）31日在台北出席宣傳活動。中央社記者王騰毅攝 112年3月31日