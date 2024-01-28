茱麗葉畢諾許「火上鍋」扮名廚 與前夫和解療癒女兒

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（中央社記者葉冠吟高雄28日電）歐洲三大影展大滿貫影后茱麗葉畢諾許在美食電影「火上鍋」扮演精於烹飪的廚師，更睽違24年和前夫、坎城影帝班諾馬吉梅合作，作為兩人送給女兒的禮物。

「火上鍋」（The Taste of Things）描述共事20多年的廚師尤金妮與美食家多丹，是主僕、是知己，也是無話不談的親密伴侶；面對多丹的深情求婚，不願被婚姻束縛的尤金妮，卻始終婉拒。

而飾演多丹的演員，正是茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）的前夫班諾馬吉梅（Benoît Magimel），兩人分手後甚少聯絡，茱麗葉畢諾許坦承「『火上鍋』是我們的和解，也是送給女兒漢娜的禮物」，透露女兒看了電影很感動，尤其看到父母關係密切，內心非常療癒。

熱愛廚藝的茱麗葉畢諾許，片中不僅刨根、熱鍋、炒料、燉煮、烘焙等每個做菜步驟都親自上陣，更趁拍片之餘勤跑廚房，跟著擔任烹飪指導的「米其林廚神」皮耶加尼葉（Pierre Gagnaire）偷學烹飪手藝與新菜色，每每出手都讓劇組大飽口福。

皮耶加尼葉也為「火上鍋」一連設計出「法式鯉卵歐姆蛋捲」、「蔬食清湯」、「豌豆天鵝絨醬」、「法式魔鬼蛋佐魚子醬牡蠣」、「松露雞佐天鵝絨醬」、「奶油燉梨」及「火上鍋」7道魔鬼佳餚，讓觀眾看得垂涎三尺。

「火上鍋」將於2月23日全台美味上映，2月3日將於台北松仁威秀影廳TITAN廳，舉辦「吃飽飽限定場」提前賞味。（編輯：陳仁華）1130128