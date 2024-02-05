上映首週末收1800萬美元 阿蓋爾登北美票房冠軍

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（中央社洛杉磯4日綜合外電報導）北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天表示，冒險喜劇片「機密特務：阿蓋爾」本週末預計收進1800萬美元，成為北美票房龍頭。

儘管演員陣容星光熠熠，由杜娃黎波（Dua Lipa）、亨利卡維爾（Henry Cavill）、約翰希南（John Cena）、亞莉安娜黛博塞（Ariana DeBose）等大咖明星主演的 「機密特務：阿蓋爾 」（Argyle），票房卻略顯平庸。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）分析師葛羅斯（David A. Gross）稱這部將作為三部曲電影的先鋒之作，是「弱弱的開局」。

本週末票房排名第2的，是Fathom Events出品的聖經故事系列電影，「神選之人第3季1至3集」（The Chosen: S3 EP 1-3，暫譯），該片敘述的是耶穌基督的生平故事。

這部上映第1個週末的片子，票房進帳600萬美元。

上週末北美票房冠軍「蜂刑者（The Beekeeper），本週末以520萬美元排名第3。

「旺卡」（Wonka）即使上映已到第8週，仍以480萬美元在本週末排名第4。

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動畫電影「飛鴨向前衝」（Migration），本週末則以410萬美元位居第5。

排名第6至第10的作品依序為：「辣妹過招」（Mean Girls）， 400萬美元；「愛愛愛上你」（Anyone But You），350萬美元；「美國小說」（American Fiction），230萬美元；「可憐的東西」（Poor Things），210萬美元；「水行俠 失落王國」（Aquaman and the Lost Kingdom），200萬美元。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1130205