更多編輯台推薦新聞：
過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握
生活

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握

特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建
國際

特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建

約旦基地遇襲3死 美軍反擊為何空襲伊拉克敘利亞？一週大事看這裡
生活

約旦基地遇襲3死 美軍反擊為何空襲伊拉克敘利亞？一週大事看這裡

黃喉貂現身屏東保力溪 創台灣最南端分布紀錄
生活

黃喉貂現身屏東保力溪 創台灣最南端分布紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

上映首週末收1800萬美元 阿蓋爾登北美票房冠軍

2024/2/5 15:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯4日綜合外電報導）北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天表示，冒險喜劇片「機密特務：阿蓋爾」本週末預計收進1800萬美元，成為北美票房龍頭。

儘管演員陣容星光熠熠，由杜娃黎波（Dua Lipa）、亨利卡維爾（Henry Cavill）、約翰希南（John Cena）、亞莉安娜黛博塞（Ariana DeBose）等大咖明星主演的 「機密特務：阿蓋爾 」（Argyle），票房卻略顯平庸。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）分析師葛羅斯（David A. Gross）稱這部將作為三部曲電影的先鋒之作，是「弱弱的開局」。

本週末票房排名第2的，是Fathom Events出品的聖經故事系列電影，「神選之人第3季1至3集」（The Chosen: S3 EP 1-3，暫譯），該片敘述的是耶穌基督的生平故事。

這部上映第1個週末的片子，票房進帳600萬美元。

上週末北美票房冠軍「蜂刑者（The Beekeeper），本週末以520萬美元排名第3。

「旺卡」（Wonka）即使上映已到第8週，仍以480萬美元在本週末排名第4。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

動畫電影「飛鴨向前衝」（Migration），本週末則以410萬美元位居第5。

排名第6至第10的作品依序為：「辣妹過招」（Mean Girls）， 400萬美元；「愛愛愛上你」（Anyone But You），350萬美元；「美國小說」（American Fiction），230萬美元；「可憐的東西」（Poor Things），210萬美元；「水行俠 失落王國」（Aquaman and the Lost Kingdom），200萬美元。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1130205

#北美
#杜娃黎波
#亨利卡維爾
#北美票房
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.202