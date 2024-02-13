車頂上的玄天上帝嘉義取景 多地標入鏡

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（中央社記者黃國芳嘉義市13日電）電影「車頂上的玄天上帝」多在嘉義市取景，運用嘉義公園、東市場、嘉義城隍廟、市立美術館與中央噴水池等地標，如果春節無法返鄉的嘉義遊子，可從電影中回味美景美食。

嘉義市政府表示，「車頂上的玄天上帝」描述嘉義家族故事，3/5場景在嘉義市拍攝，出身嘉義市的導演黃文英家族3代對玄天上帝的信仰也是很多家族共同故事，賦予社會善良力量。

嘉市府說，電影與超過10家品牌聯名合作，有新台灣餅舖百年羊羹、嘉義林聰明沙鍋魚頭、昭和J11咖啡館及嘉義市史蹟資料館等。

電影中，女主角阿公1930年代在嘉義火車站前重要貿易節點「二通」（中正路）經營旅社，「二通」也是展示阿里山農特產貿易重鎮，非常繁華。現在的中正路一樣熱鬧，緊鄰好吃又好逛的文化路夜市。

走過「二通」，緊接著到百年歷史、現今少有的木構東市場。東市場是挑高具通風、採光功能檜木建築，堪稱嘉義人「大灶腳」，提供生活必需品、蔬果魚肉，有各式特色美食。

此外，嘉義市立美術館由日治時期菸酒公賣局嘉義分局改建而成，建築融合新舊特點，既有古典優美也有現代簡潔，自2020年開幕後一直是遊客必訪打卡熱點，與位於1樓的「昭和J11咖啡館」同樣是在電影中非常具辨識度的美景。（編輯：李明宗）1130213