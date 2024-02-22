魏德聖獲楊士琪紀念獎 無畏欠款風波只想拍好電影

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（中央社記者王心妤台北22日電）第11屆楊士琪紀念獎今天公布得主為導演魏德聖，而對於他之前與中影董事長郭台強間的欠款風波。魏德聖今天得知獲獎後表示，經過高高低低的境遇，現在只想專心做好電影。

楊士琪紀念獎委員會今天表示，魏德聖的得獎理由是他一直開拓新疆界，創造台灣電影的新可能，並以大膽的衝勁和不算計未來的魄力來實現電影夢想，值得敬佩。

魏德聖談及之前跟中影董事長郭台強的風波，魏德聖表示，「經過高高低低的境遇，我只想專心做好電影，把想要講的故事講好。」

魏德聖的新片BIG以癌童題材結合日本動畫，許多觀眾都是大人攜小孩包場觀影。魏德聖分享，目前全台票房超越新台幣4000萬元，包場已經預約到4月，日前也聽過有2歲半幼童不哭不鬧看完2個半小時長的電影，讓他受到鼓舞，感到滿足和成就感。

對於之前募資的「台灣三部曲」，魏德聖今天表示，當時的支持者保存「火焚之軀」的首映兌換券，期待明年上映的首部曲。

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魏德聖表示，做很棒的事情沒理由不成功，「每一個人活在這個世界上都是BIG，只是你可能會選擇退縮、逃避了你的位置。對我來講，我很努力，我沒有逃，沒有逃開的人都是BIG。」

中影、鑫鴻國際投資董事長郭台強曾出資挹助魏德聖拍攝「賽德克．巴萊」，他指控魏德聖欠款4500萬元未還，持本票向北院聲請強制執行獲准。魏德聖否認雙方有債務關係，二度抗告均被駁回，北院於民國112年7月間發出查封命令。（編輯：李亨山）1130222