SEXY田中小姐漫畫家身亡 日本電視台展開調查

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（中央社記者戴雅真東京26日專電）日本漫畫家蘆原妃名子創作的漫畫「SEXY田中小姐」去年被改編成女星木南晴夏主演的同名日劇，但傳出劇情遭到「魔改」，蘆原曾發長文控訴，並於上月自殺身亡。時隔近1個月，日本電視台今天表示已經成立特別小組展開調查。

日本電視台今天在東京召開記者會時表示，針對蘆原妃名子猝逝事件，電視台在本月15日成立「社內特別調查小組」，於23日展開調查。

50歲、本名松本律子的蘆原妃名子上月28日下午傳出失蹤，警視廳追查她的下落，隔天在栃木縣發現她已身亡。現場留有疑似遺書，研判她為自殺。

蘆原妃名子的作品時常被改編為電視劇，在漫畫雜誌連載的「SEXY田中小姐」去年10月被日本電視台翻拍為電視劇。

蘆原曾在社群媒體發文，透露她因為不滿編劇改動劇情的幅度過大，於是根據事前與劇組簽訂的協議，接手編寫第9與第10集的劇本。但她隨後刪除文章，只留下「並非故意發文攻擊，對不起」，接著就被發現輕生。

日本電視台當時在官網發文表示，「得知蘆原妃名子去世的消息，我們表示誠摯哀悼之意。日本電視台在提議拍攝2023年10月播出的週日劇『SEXY田中小姐』時，透過原作代理人小學館收到了蘆原的意見，並以此製作劇本，最終也得到她的許可後放映。非常感謝蘆原對這部作品的付出。」

不過，這番發言被許多網友認為太過無情，收到許多批評。日本電視台隨後也要求網友停止在社群網站上的誹謗中傷。

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日本電視台15日宣布成立社內特別調查小組，與小學館和外部專家合作，獨立於電視劇製作部門之外。外部專家包括著作權領域著名律師早稻田裕美子，以及監督電視劇「半澤直樹」製作的律師國松崇，並表示會儘快公布調查內容。（編輯：陳慧萍）1130226

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