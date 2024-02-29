玖壹壹春風大方談浪子回頭經歷 契機全因母親

（中央社記者葉冠吟台北29日電）本土嘻哈團體玖壹壹擔任家庭實境節目「誰來晚餐15」來賓，與來自嘉義的農夫兼乩身竑凱一家驚喜相聚，成員春風更大方分享浪子回頭經歷，契機全因母親。

公視分享，玖壹壹由春風、洋蔥、健志3人組成，團體創立初期多在台灣各地的廟會、夜店演出，靠著接地氣的曲風與無厘頭的搞笑MV走紅。

餐桌上，他們聊起3人成團前經歷，不同於洋蔥與健志一般服務業打工經驗，春風透露，爸爸原本怕他學壞，讓他去加油站打工，但月薪僅有新台幣3000元，後來他就在嘉義從事高利貸業務，坦言曾被警察抓過，「因為我的案件沒有被害人，所以我沒有被關，算很好運了。」

而春風選擇浪子回頭的契機則與媽媽有關。他表示，當時媽媽罹患血癌，家裡連做化療的錢都湊不出來，必須靠他跟爸爸四處借錢才有辦法支付。

春風感慨地說：「被警察抓的那年我媽就走了，走之前，她也說我以後不要再亂搞了，後來又遇到他們（洋蔥、健志），我就想說，反正之後也不知道要幹嘛，就跟他們了。」才有了現在的玖壹壹。

被問起家人是否支持自己的音樂路，春風笑說：「我的家人一定支持，不然我走另一條路更慘！」洋蔥表示，爸爸不僅在精神上支持，還把行動帶進日常生活，到處放他們的表演影片給朋友看，還幫忙安排到朋友兒子的婚禮表演。健志笑說：「當時我們現場表演要送專輯，新郎新娘還不收，想說我在吃飯，你拿專輯給我什麼意思？」

現在躍升成為本土天團、粉絲變多，3人反而感到害羞，只要聽到店家播放他們的歌就會受不了，春風笑說：「在外面聽到我們的歌，我們就覺得很尷尬，我講實在，我自己是坐不住，會馬上走，不然就改外帶。」

本集「誰來晚餐15」將於3月1日晚上9時在公視開播。（編輯：張雅淨）1130229