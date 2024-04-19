「金門」監製蔣顯斌：科技與人文互相成就定義彼此

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（中央社記者張欣瑜舊金山18日專電）紀錄片「金門」監製蔣顯斌年輕念理工科，後轉換跑道投入紀錄片領域。他今天分享對科技和人文的看法，表示兩者互相成就、定義彼此，人文世界裡很多想像最後落實在科技。

蔣顯斌今年受邀擔任矽谷華人科技社團中工會年會與談人，今年年會主題延續去年的人工智慧（AI），但圍繞AI創作力，蔣顯斌今天在會前記者會受訪表示，「真實越來越可貴、越來越稀有」，如何看待AI時代降臨是一大課題。

蔣顯斌是新浪網共同創辦人、視納華仁文化傳播公司（CNEX）董事長，畢業於台大機械系、史丹佛大學機械工程碩士，2017年他受邀成為美國影藝學院的成員，並擔任奧斯卡金像獎紀錄片評審委員，職涯橫跨工程和紀錄片等領域。

蔣顯斌1991年到加州灣區求學，對灣區有份特殊情感，他回憶，當時台灣男生就讀工科是主流價值，但他心中對人文的關懷熱愛非常濃厚，始終認為自己是「文科生」，後來將新浪網的棒子交出去後，便轉換跑道，追求對人文世界的想像。

他表示，每一部紀錄片對他而言都是一個教室，在裡面獲得許多學校沒教的知識，過程中，他感受到自己從中學習受惠許多，希望這次回到灣區跟大家分享，從工程領域到參與紀錄片的心路歷程，以及他如何看待科技和人文。

他說，AI時代下，科技和人文間的衝撞前所未見，兩股力量互相交織，百年前的圖靈時代，人類就在思考AI，歷來許多電影在探討AI，在當時只是對未來世界的想像，人文世界裡很多想像最後落實在科技，兩者互相成就及定義彼此。

「金門」（Island in Between）入圍奧斯卡最佳紀錄短片後，蔣顯斌有機會與許多同業交流，發現每年的科技工具改變，會帶來不同的敘事表現方式，讓更多熟悉新工具的創作者有發揮的機會，大家看著科技的變化，也期待新一代創作者的誕生。

他說，「金門」這部片仍是用傳統手藝做出的作品，預計接下來3至5年，前置作業會顯著縮短，未來，能想像出的任務許多會由AI代勞，基礎教育會變不一樣，「未來世代要打敗父母世代很容易，但要比同輩出類拔萃變得很困難」。

今年中工會年會將於4月27日在聖克拉拉會議中心（Santa Clara Convention Center）舉行，蔣顯斌之外，輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等企業內的AI領域專業人士也將與談，蔣顯斌將於會中獲頒年度科技人文獎。（編輯：郭中翰）1130419