電影「她說」重現太陽花學運 巧碰立院外抗議潮

（中央社記者洪素津台北21日電）編劇王明霞推出首部執導電影「她說」，今天她率演員吳伊婷、范宸菲暢聊拍戲甘苦，片中有太陽花學運，和近日立法院外聚集抗議人潮不謀而合，王明霞說：「這時上映就是巧合。」

電影「她說」由電影「期末考」吳伊婷、劇集「國際橋牌社2」范宸菲主演，以跨世代女性的對話，關照身處不同時空的女性身影，期盼為不同心靈帶來一絲絲面對人生困境的勇氣。

而片中出現「太陽花學運」畫面，恰與近日立法院外抗議聚集人潮不謀而合，導演王明霞笑說：「真的是覺得有種莫名的巧合，因為我們在2019年拍攝，當時電影是流暢的，不會想到這樣的小細節，我有一段時間是做紀錄片的，當時就是在現場記錄下所有人。」

王明霞坦言，有人詢問片中憤青的情節，「因為我覺得無論是女孩或男孩，他們都需要抒發」，電影就是這種巧合，在這時間點就是一種巧合。

吳伊婷、范宸菲在這部片首度合作，展現出絕佳默契，王明霞說：「很像是中了樂透一樣，兩人的化學效應非常好，第一次見面，開始在對台詞或是聊天的時候，發現彼此有些共同點，比如戴的手錶都是同一個牌子，而且很相似，這些小細節讓她們可以很快進入一個對話的狀態。」

36歲的范宸菲為詮釋高中生，特別穿上高中生制服在學校附近遊走，藉此觀察高中生的狀態和生活，她覺得最困難的是要回到未經世事、單純的視角，且必須忘記一些已知的事，讓眼睛和靈魂都可以是青澀的。

范宸菲提到，「我那時候穿上學生制服的百褶裙，真的感覺不太一樣，我有特別穿著外套，因為我沒有繡學號擔心被發現」，還是會感到害羞。

除了擔任電影「她說」的主演，范宸菲也親自創作主題曲「我想知道」。被問及創作靈感從何而來，范宸菲說：「我想就像片中的女人和女孩，她們同時是自己，也是對方，在某些生命交集的時刻，交換了身分，有時看似互相對立，但實質上卻是陪伴。」

電影「她說」以一輛車、兩名陌生女子，漫遊在一個她們看不見的城市，旅途中兩人展開訪談般的對話，說著屬於女人和女孩各自的一千零一夜故事。「她說」將於5月24日在台上映。（編輯：張雅淨）1130521