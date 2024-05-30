「環南時候」入選紐約亞洲影展 台北萬華耀眼國際

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（中央社記者洪素津台北30日電）電影「環南時候」入選紐約亞洲影展，導演李鼎說：「這是台灣公共藝術史第一部劇情長片的榮耀，萬華環南市場終被看見」，主創團隊表示，「期待與世界分享台北的西城故事」。

電影「環南時候」（The Time of Huannan）成為台灣公共藝術史上第一部劇情長片。突破公共藝術慣常以裝置藝術形式呈現，融合環南市場獨有之街頭景象、在地食材、宗廟文化等，並改編自真人故事，以呈現出萬華在地最真實的人生況味。

兼具作家與導演身分的李鼎接獲電影入選紐約亞洲影展（New York Asian Film Festival）消息感性分享：「這是台灣公共藝術史第一部劇情長片的榮耀，也是萬華環南市場終被看見的命運。我們團隊會繼續以使命的心態，讓『環南時候』被世界更多人看見。」

電影「環南時候」集結新生代實力派演員宋柏緯、夏騰宏、初孟軒、王渝屏，融合BL愛戀與穿越元素，片中4位演員組成「環南四少」，男主角夏騰宏得知電影入選紐約亞洲影展說：「每一個人心中都有一個黃金時代，『環南時候』便是處於我心中的黃金時代，也期待讓大家看到台灣的那一個最美好的時代。」

女主角王渝屏亦分享：「很榮幸入圍紐約影展，謝謝導演、演員們，及台前幕後的工作人員。很高興能和觀眾一起分享來自台北的西城故事！」電影「環南時候」5月31日全台上映。（編輯：李亨山）1130530