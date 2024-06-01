林志玲將為日本火腿鬥士隊開球 AKIRA貼心叮嚀

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（中央社記者葉冠吟台北1日電）睽違5年，林志玲將於日本公開活動，擔任日本火腿鬥士隊開球嘉賓。日本丈夫AKIRA也為首度挑戰開球的林志玲提供貼心叮嚀，要她別在逆光時投球，怕丟出觸身球。

北海道日本火腿鬥士隊22日將在日本首座擁有開闔式屋頂的天然草皮球場ES CON FIELD HOKKAIDO比賽。當天預定會是今年第1場在打開屋頂狀態下進行的賽事，球隊特邀林志玲在這個值得紀念的日子，為地主隊開出祈求勝利的一球。

林志玲今天透過經紀公司分享：「相隔5年，這次真的很期待可以再見到各位朋友。而且還是在這麼特別的場地參與開球儀式活動！我支持棒球運動，也很喜歡北海道，可以來這裡開球真的非常開心。」

AKIRA在2020年曾擔任台灣富邦悍將隊開球嘉賓，林志玲笑說「姊夫」也有和她分享一些上場經驗，建議她絕對不要在逆光時投球，擔心會不小心投出觸身球。

當時林志玲被媒體發現低調在看台觀賞，拿手機記錄丈夫投球畫面。不過這次林志玲開球，AKIRA剛好有工作，林志玲透露：「會把成功投出好球的影像分享給他看」。

林志玲雖然不會打球，她與棒球間仍有連結，長期透過志玲姊姊慈善基金會贊助棒球學員午餐費、交通車、訓練硬體設備及球衣球具等。她希望透過資助，能培養出好的棒球種子選手，「誠實地說，沒有很懂棒球，不過，先生的家人都很喜歡運動，也都很喜歡大谷翔平，會跟著一起看比賽。」（編輯：陳政偉）1130601