角頭IP推新電影「角頭－大橋頭」故事聚焦父子

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（中央社記者洪素津台北11日電）「角頭」IP推出電影「角頭－大橋頭」，故事聚焦「父子」為主題，不過監製張威縯透露「角頭」世界中「父子」另有含義，除了推新電影，「角頭」也於7月20日舉行唱演會。

電影「角頭－大橋頭」（Like Father Like Son）英文片名暗示故事聚焦「父子」為主題，張威縯透露，這次試圖把父子之間的情感帶到「角頭」的世界裡，真實父子關係如同Michael（王陽明飾）與爸爸之間有矛盾的情感，還有很多是在兄弟與大哥之間，那種介於爸爸和上司的關係。

而電影「角頭－大橋頭」顛覆以往大眾對於角頭兄弟既定「一身黑」的形象，海報中可以看見身上穿著一件頗有時尚感的水墨白色花襯衫，微開的領口及捲起的袖子，露出胸口及手臂上海浪圖騰刺青，閃電符號在刺青中若隱若現，有粉絲馬上認出是王陽明，在網路上掀起一波熱烈討論，「期待看到他跟慶哥（鄭人碩）對打」。

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電影「角頭」IP成立10週年，這次再推出電影續作，「角頭－大橋頭」故事時間回到「第一戰」，追溯「角頭」整個世界觀故事的源頭，這次同樣集結電影「角頭」全明星陣容演出，規模比以往還大。

除了推出新電影，「角頭」日前也宣布將於7月20日舉行唱演會，讓粉絲能先睹演員們的魅力。今天更是正式宣布電影「角頭－大橋頭」定檔於2024年暑假檔期，將在8月16日全台盛大上映。（編輯：李亨山）1130611