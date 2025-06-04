羅志祥為角色研究網紅 吐貢丸在王識賢臉上喊緊張

（中央社記者王心妤台北4日電）電影「我的網紅女兒」昨天殺青宴，演員羅志祥為角色研究網紅文化，笑稱曾遇到網友冒他的名唱歌，聽到本尊聲音還誇獎他學得像；他也提到拍攝吐貢丸在王識賢臉上的戲很緊張。

「我的網紅女兒」出品人張威縯、王亦衡、張芷瑄，監製黃騰浩、張文旗、導演范揚仲、演員王識賢、陳怡佳、羅志祥、孫鵬、張懷秋、白吉勝、林真亦、林道禹、王宣昨天出席並分享演出的趣事。

羅志祥透露為了角色研究網紅，像是使用某唱歌App時時遇到網友自稱「南部羅志祥」，對方都唱他的歌，「我一聽覺得還蠻像的耶，就點開他的相簿一看，發覺他都模仿我拍照的動作，還真的有些神似耶！他取這個名字我覺得蠻合理的，他還對我說，你聲音很像小豬耶。」

羅志祥提到一場要噴飯跟貢丸在王識賢臉上的戲，拍攝時相當緊張，幸好王識賢鼓勵他勇敢演，最後拍了3、4次才成功，「當下感受到識賢哥在拍戲時認真的狀態，真的太帥了。」

白吉勝拍攝期間多次受傷，像是手撥玻璃杯傷到手、廚具刮到眉毛、被BB彈射傷手等事件，幾乎拍到笑中帶淚，而眉上的傷口最後縫了6、7針。

張懷秋分享，有場戲要演出被噴到辣椒水流淚可是跟王識賢俏皮對話的戲，因為情緒問題哭得不夠激烈，最後只能在眼睛塗上涼涼藥膏助陣，「因為太刺激了，導演喊卡，眼淚還是停不下來，隔天摸眼皮也還是有點過敏的感覺。」一旁的王識賢則在現場才承認是他的提議，讓張懷秋相當驚訝。

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張威縯提到在嘉義夜市拍攝時感受到鄉親熱情，不只民眾搶著無酬當臨時演員，天天都有人送美食給劇組，「製片組很優秀，讓圍觀的群眾參與演出，只要求他們別看鏡頭就好，而他們也是這部電影的一份子。」

「我的網紅女兒」明年上半年上映。（編輯：李亨山）1140604

電影「我的網紅女友」3日晚間在台北舉辦殺青宴，演員王識賢（圖）出席並拍照留念。中央社記者吳家昇攝 114年6月4日